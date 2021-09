Danskernes forventninger til huspriser dykker: “Når pandemien er slut, er festen slut på boligmarkedet”

Forventningerne til boligpriserne er på højde med tiden før coronapandemien, viser undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter. Siden foråret er andelen af danskere, som forventer stigende huspriser om et år, faldet brat

Andelen af danskere, som forventer, at prisen på et almindeligt parcelhus vil være steget om et år, har taget et mærkbart dyk de sidste tre måneder. I maj 2021 forventede 63 pct. af danskerne, at b...