Nord Investments har oplevet en massiv vækst i aktiverne, de forvalter for danske investorer. Nu skal selskabet børsnoteres på Nasdaq First North

Danskernes stigende interesse for at bevæge sig ind på de finansielle markeder, mærker man tydeligt hos robotrådgiveren Nord Investments, som i løbet af de seneste to år er gået fra at forvalte 65 ...