Danske Bank har foretaget store støtteopkøb i nynoterede Huscompagniet. Snart skal aktien stå på egne ben, og det kan blive hårdt, vurderer aktieeksperter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For første gang i to år bød november på en børsnotering på den danske hovedbørs. Det skete, da Huscompagniet-aktien 18. november blev handlet for første gang. Citigroup, Danske Bank og Nordea Danma...