Mens store danske formueforvaltere sælger hviderussiske statsobligationer, beholder Industriens Pension sine for 137 mio. kr.

Eksklusivt for kunder

Industriens Pension ejer statsobligationer for 137 mio. kr. og har ikke tænkt sig at afhænde dem, lyder det i et skriftligt svar til Børsen fra pensionsselskabets pressechef.Meldingen kommer i hale...