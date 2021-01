Tidligere storaktionær kritiserer børsselskab for kasketforvirring ved fejlslagent opkøb: “Jeg føler mig snydt og ført bag lyset” – bestyrelsesformand afviser interessekonflikt

Tidligere storaktionær kritiserer Blue Vision for ikke at oplyse om formands interessekonflikt ved fejlslagent opkøb. Professor vurderer, at der kan blive tale om erstatningsansvar. Formand afviser

Investor Eksklusivt for kunder