Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Eksplosionen i videomøder har sendt Zoom-aktien til vejrs. Konkurrenterne står på spring, men ingen kan følge med

“Lad os tage den på Zoom.”Er man blandt de mange, der under coronakrisen er blevet sendt hjem med den bærbare under armen, lyder den kommentar nok bekendt. Inden for få måneder er den amerikanske v...