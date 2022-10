Ekspert i aktiespillet skraber bunden: Nu satser han stort på disse to aktier

Med under en måned tilbage af Børsens aktiespil er det nu ved at være sidste chance for at se sin portefølje stige mod skyerne. Mens aktiespillet har været i gang, er C25-indekset faldet med næsten 8 pct., og for de fleste lader afkastene vente på sig. Børsens ekspertpanel er ingen undtagelse, hvor kun en enkelt har sorte tal på porteføljens bundlinje.

Næst værst ser det ud hos Lars Hytting, der er aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, hvis portefølje er faldet med ca. 14 pct. siden spillets start.

“Man må bare sige, at min strategi har fejlet fælt,” siger han.

14 pct. er Lars Hyttings aktiespils portefølje faldet

Blandt eksperterne har Børsens investorredaktør, Simon Kirketerp, for nuværende lagt sig i spidsen med et positivt afkast på knapt 2 pct. Til sammenligning føres aktiespillet af profilen “nmarstrand”, der har forvandlet de 500.000 kr. til ca. 760.000 kr. og har dermed skabt et afkast på omkring 52 pct.

Tror stadig på det

Lars Hytting forklarer sine massive kurstab med, at han dagen inden aktiespillets start tog 14 dage til Grækenland. Hjemmefra havde han sammensat en lovende portefølje, som han dog vurderede var risikofyldt.

“Den skulle sådan set bare passe sig selv, mens jeg var nede og spise noget tzatziki, og hygge mig med min familie. Den blev bare kørt midt over på de 14 dage, hvor jeg ærligt må indrømme, at jeg ikke overvågede mit aktiespil så meget,” siger han.

En af Lars Hyttings store positioner i spillet er i høreapparatskæmpen GN Store Nord, der er faldet med 25 pct. i perioden. Det samme er hans position i gamingaktien Asetek, der ligeledes er nede med 25 pct. siden spillets start.

“Jeg må bare indse, at de er blevet dumpet fuldstændig, men nu er jeg tilbage. Nu har jeg en måned til at hente noget af det tabte, og porteføljen får noget opmærksomhed hver dag. Jeg tror stadig på det,” siger han.

“ when you're in trouble then double Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning

Han har nu købt yderligere op GN Store Nord og Asetek, med en forventning om, at han på den korte bane, må vinde noget ved mere risikovillighed i markedet

“De har været dyre for min portefølje indtil nu, men 'when you're in trouble then double'. Det er strategien. Nu får den fuld skrue på de to. Så må jeg tage bestik af situationen i næste uge,” siger han.

Lars Hytting mener, at den forestående regnskabssæson kan give ham nye spillemuligheder, og at vi bevæger os ind i en tid med flere selskabsmæssige nyheder, som han vil udnytte til køb og salg.

Stadig tro mod strategien

Også investoren Nicolai Frisch må sande at hans investeringer i årets aktiespil, indtil videre, ikke har genereret positive afkast. Hans portefølje er siden spillets start faldet med lidt over 5 pct. Noget mindre end Lars Hyttings.

“Lars giver den jo fuld gas på risikoen, så møder man lidt modvind i det her marked. Det går jo aldrig godt, når man taber penge. Det er et svært marked. Jeg har også fået klø ligesom de fleste andre,” siger han.

Årsagen til at Nicolai Frisch portefølje ikke er faldet mere, mener han, skal findes i, at han stadig forsøger at være tro mod sin investeringsstrategi, hvor han kigger efter mere langsigtede investeringer. Han påtænker ikke at lave omrokeringer i sin portefølje.

“Jeg synes jo egentlig, at jeg har en meget fornuftig portefølje. Jeg er meget tro mod strategien. Jeg tror, at vi kommer til at se nogle selskaber, der i de kommende kvartalsregnskaber, leverer mere end markedet havde regnet med. Især set i lyset af den stærke dollarkurs. Omvendt er der bekymringer til næste år, og der er ikke nogen, der har turde flage, hvad pokker der sker hos selskaberne.

Med en lille måned tilbage af spillet anbefaler han andre aktiespillere at udnytte den forestående regnskabssæson.

“Min anbefaling er at holde øje med, hvilke selskaber der kommer med regnskaber. Specielt i næste uge kan ledelserne se i bøgerne, hvor godt det går. Hvis der kommer nogle opjusteringer, kommer de inden for de næste 14 dage,” siger han.

Sådan går det Børsens ekspertpanel i aktiespillet:

Simon Kirketerp, investorredaktør på Børsen: +1,6 pct.

Niels Lunde, chefredaktør på Børsen: -2,5 pct.

Steffen Nielsen, sidste års vinder af aktiespillet: -4,9 pct.

Nicolai Frisch, investor: -5,5 pct.

Lars Hytting, aktiechef hos Artha Kapitalforvaltning: -14,7 pct.

Ulrikke Ekelund, bestyrelsesmedlem i bl.a. Finansielstabilitet: -15,8 pct.

Her kan du se ekspertpanelets porteføljer.