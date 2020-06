Langt fra alle investorer er tilfredse med den pris, de fik, da de tidligere i år blevet tvunget til at sælge deres aktier i børsraketten Veloxis

Hundredvis af tidligere investorer i medicinalselskabet Veloxis Pharmaceuticals indleder et opgør for at få betalingen op på de aktier, som de tidligere i år blev tvunget til at sælge til kurs 6 – ...