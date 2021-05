Teknisk analytiker Peter Arendt ser svaghedstegn i de ellers så stærke kursraketter, Tesla og bitcoin. De kan knække midt over

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Er det nu, man skal tage profit i Tesla og i kryptovalutaen bitcoin? Hvis man altså har været blandt de heldige, der har investeret under opturen, der for Teslas vedkommende for alvor tog fart i 20...