Investor lavede 51 pct. i afkast på to måneder – her er hvad han satser på nu: krypto og langsigtede vinderaktier

Venai Ponsong er forsvarende mester i Børsens Aktiespil. Hans private portefølje står i langsigtede aktier og krypto

Med et massivt sats på vaccineselskaber og luftfart lykkedes det Venai Ponsong at lande et afkast på 51 pct. på bare to måneder i 2020-udgaven af Børsens Aktiespil. I samme periode steg aktiemarkedet bare 4 pct.

“39-årig in­stal­la­tør vin­der Bør­sens Ak­tie­spil – har la­vet 51 pct. i af­kast på to må­ne­der,” lød overskriften tilbage i december sidste år, da han sikrede sig sejren og en saltvandsindsprøjtning til aktieporteføljen på 250.000 kr.

I dag satser han på langsigtede vinderaktier og kryptovaluta, fortæller han i et interview, i forbindelse med at startskuddet snart lyder til endnu en dyst på afkast.

“Alle pengene blev investeret, og jeg har købt nogle langsigtede aktier, hvor det er planen, at de bare skal stå og passe sig selv. Det er store internationale selskaber som Tesla, Apple, og jeg har et par enkelte danske aktier, eksempelvis Bavarian Nordic og Cessatech, som jeg efterhånden har 100 pct. i afkast på,” siger Venai Ponsong.

Satser på krypto

Han fortæller dog samtidig, at han har rykket en mindre del af porteføljen over i en noget mere spekulativ del af finansmarkedet:

“Jeg har rykket nogle penge over i kryptomarkedet. Jeg synes, det er spændende. Men jeg prøver mig frem, for jeg kender ikke så meget til krypto som til aktier, og det er stadig en form for investering, som man ikke rigtig ved om holder. Men jeg ser jo hvordan, bitcoin og ethereum stadig suser deropad, og hvordan dogecoin pludselig blev et kæmpehit på markedet.”

“Det prøver jeg at ride med på, og det er gået superfint – og afkastet er faktisk bedre end på aktier. Men det er en mindre del af min portefølje, jeg har sat i det; nok ca. 20 pct. så stadig en okay stor mundfuld. Men jeg tror bestemt ikke, at man skal lægge alle sin penge i krypto, men jeg tror på, at det bliver en del af fremtidens betalingsløsninger.”

Store ryk i markedet

Venai Ponsong havde kun nået at være en del af aktiemarkedet i et halvt år, før han løb med førstepladsen i Børsens Aktiespil sidste år.

“Spillet gav mig rigtig meget viden, for lige præcis i den periode var der masser af turbulens med coronavaccine og præsidentvalg; alt muligt som gjorde, at det svingede meget. Selvfølgelig kan man aldrig nogensinde forudsige tingene, men det viste for mig, hvor meget markederne kan rykke sig, og jeg fik indblik i, hvordan jeg kan studere virksomheder og sammensætte porteføljen på min egen måde. Så det gav mig et kæmpe løft,” fortæller han, i forbindelse med, at det lykkedes ham at time investeringer i eksempelvis vaccineselskaberne Pfizer og Moderna rigtig godt.

For de aktier kom i efteråret sidste år i stærk medvind på aktiemarkedet, da der blev meldt ud om positive resultater med coronavaccinerne, som dengang stadig blot var på tegnebrættet.

Søger råd

Om Venai Ponsong kan ramme et ryk i markedet lige så rent i år, må tiden vise, men i hvert fald melder han sig klar til kampen i Børsens Aktiespil 2021.

“Jeg skal da helt sikkert være med igen,” siger han og fortæller samtidig, at sejren sidste år gav anledning til en del opmærksomhed fra andre investorer:

“Der har været en del, der har skrevet til mig over eksempelvis Messenger, i forhold til hvad jeg har gjort, og hvad jeg vil anbefale. Men jeg anbefaler selvfølgelig ikke noget, for folk skal selv finde ud af, hvad de skal købe for deres penge. Men jeg har haft mange snakke med forskellige om, hvad jeg gjorde, og om jeg har kig på det ene eller det andet.”

2021-udgaven af Børsens Aktiespil starter 16. september.

