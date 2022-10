Aktie steg 200 pct. på få dage – nu ligger han nummer ét i aktiespillet: “Det er ikke for sjov længere”

Med få uger tilbage af aktiespillet er kampen om den kvarte million intensiveret. Tusindvis af spillere har forsøgt at spinde guld. Enkelte er lykkedes.

Spillet føres for nuværende af Niels Marstrand, der på få uger har forvandlet en halv million til næsten 780.000 kr. Et afkast på 55 pct.

55 pct. er Niels Marstrands portefølje steget siden spillets start.

For 31-årige Niels Marstrand startede spillet for sjov, men med udsigt til hovedpræmien på 250.000 kr. er situationen spidset til.

“Jeg følger mere med nu, end jeg gjorde i starten. I starten var jeg bare med for sjov, men det er ikke for sjov længere. Nu er jeg nødt til at tage mig sammen,” siger han.

Aktie steg 200 pct.

Inden spillet gik i gang, havde han ikke forventet at stryge helt til tops. Til dagligt arbejder Niels Marstrand i en softwarevirksomhed og investerer sideløbende sine egne midler i aktier. Dog har han i aktiespillet valgt en mere risikofyldt investeringsstrategi.

“Jeg er nødt til at tage en anden strategi, end jeg normalt bruger. Risiko går hånd i hånd med afkast, og her har jeg nok taget mere risiko, end jeg ellers ville have gjort. Ellers tror jeg ikke på, at man kan vinde,” siger han. Fakta Aktiespillet 2022 Børsens aktiespil giver dig mulighed for at udforske og lære om aktiemarkedet i et simuleret investeringsunivers.

Aktiespillet blev skudt i gang 15. september kl. 9.00.

10. november kl. 22.00 slutter årets aktiespil. Vinderen med det højeste afkast vinder 250.000 kr.

I 2021 var der 74.000 tilmeldte.

Porteføljens himmelflugt blev udløst af den svenske biotek-aktie Bioarctic, der på få dage steg mere end 200 pct. Og det er ikke tilfældigt, at valget er faldet på netop en biotek-aktie. I sit daglige liv arbejder han nemlig med sundhedssektoren. Derfor kender han til mange af de selskaber, han har i porteføljen – inklusive Bioartic.

Han har forsøgt at sammensætte sin portefølje på et oplyst grundlag. Han har læst selskabernes regnskaber og forsøgt at forudsige mulige kursraketter på baggrund af dem. Han holder dog kortene tæt til kroppen indtil aktiespillets afslutning.

“Nu skal jeg ikke afsløre min strategi, når spillet ikke er slut, men der er jo mange af healtcare-selskaberne, der offentligt skriver, hvornår de leverer data. Så kan det gå begge veje. Hvis de leverer dårlig data, kan den falde 50 pct. Hvis de leverer god data, kan den stige 50 pct. Det er også derfor, at jeg aldrig vil gøre det privat, men når det ikke er mine egne penge, så er det lidt noget andet. Det er bare at tage et sats,” siger han.

“ Man kæmper lidt med sit eget hoved en gang imellem Niels Marstrand

Det sats tog han med biotekaktien Bioarctic. Niels Marstrand har dog siden skiftet allokering til en mere sikker investeringskurs.

“Til at starte med var min strategi at finde aktier med potentiale til at stige og tage en hel masse risiko. Det lykkedes, så jeg har skruet lidt ned for den risiko igen. Jeg er gået ud af healthcare-selskaberne og over i noget lidt mere stabilt. Det er eksempelvis ISS og nogle tankrederier,” siger han.

Kæmper med sit hoved

Efter at kunne skimte guldet i horisonten har han dagligt fortaget ændringer i sin portefølje.

“Jeg har nok været for aktiv nogle dage, men så er det fordi, at jeg har fortrudt og lavet det om igen. Man kæmper lidt med sit eget hoved en gang imellem,” siger han.

Hvis Niels Marstrand ender med at løbe med sejren, er han ikke i tvivl om, hvad den kvarte million skal bruges på.

“På et eller andet tidspunkt skal jeg have en lejlighed. Det kunne jo gå til et indskud. Så bliver de også brugt på noget fornuftigt,” siger han.

Du kan se hans portefølje her.