Aktieopturen er langt fra forbi. I 2021 bliver risiko belønnet, for der er udsigt til kursstigninger, forudser flere

Om få uger bliver et vildt aktieår afløst af 2021. Til den tid kan investorerne sætte to streger under et 2020, der har budt på en global coronapandemi. En historisk hurtig nedtur, som blev afløst ...