Dyr fejl: Ole Søeberg solgte aktie, der gav pengene igen over 1700 gange

Spørger man investor Ole Søeberg om hans bedste investering nogensinde, så lyder svaret: Royal Unibrew.

“Det var et heldigt timet køb, og så formåede jeg at holde ved aktien på opturen. De var i seriøs krise. Jeg mener omsætningen var 1,5 mia. kr., og børsværdien var helt nede i nærheden af 200 mio. kr. I dag er børsværdien på den anden side af 25 mia. kr.,” fortæller Ole Søeberg om aktien, han samlede på i 2009, da selskabet var i knæ.

Men selskabet kom igennem krisen, og det gjorde aktiekursen i den grad også. Ole Søeberg der er selvstændig investor og direktør i Nordic Investment Partners købte ind lige omkring bunden til, hvad der i dag svarer til kurs ca. 5-7. Pt. koster én aktie i Royal Unibrew omkring 615 kr. på vejen op i kurs, har selskabet over årene samtidig udbetalt et markant beløb i udbytte.

“ Jeg købte for 50.000 kr., som var sindssygt mange penge for mig på det tidspunkt. Jeg kunne have lavet rigtig mange millioner på det – jeg tør ikke regne det efter Ole Søeberg, investor

Ole Søeberg er en del af de faste aktieteam i Børsen Investor Podcast og i en særlig sommerudgave åbner han i denne uges udgave op for sine egne erfaringer samt investeringsstrategi. Afsnittet kan lyttes her:

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Og netop drømmen om at ramme de aktier, hvor afkastet løber allerhurtigst lever i den grad hos Ole Søeberg.

“Det bruger jeg faktisk næsten al min tid på som investor. Dem der arbejde sammen med mig dengang jeg i 1980’erne og 1990’erme var i Carnegie og Alfred Berg som børsmægler, de ved, at jeg sad med sådan nogle af de her sort-røde Kina-bøger, og jeg skrev side op og side ned, så jeg har faktisk dokumentation for en masse af de tanker, der var om nyheder undervejs. Og derfra kan jeg dokumentere, at jeg kunne have ramt flere på min vej,” fortæller Ole Søeberg og fortsætter:

“Jeg købte Microsoft i børskrakket i 1987. Dem skulle jeg bare have beholdt. Jeg købte for 50.000 kr., som var sindssygt mange penge for mig på det tidspunkt. Jeg kunne have lavet rigtig mange millioner på det – jeg tør ikke regne det efter. Men jeg solgte dem et halvt år efter købet, og så betalte det en sommerferie. Så én læring er, at skal man finde de her aktier, der kan mange-mangedoble, så skal man altså beholde dem.”

Data fra Bloomberg viser, at aktien inklusiv geninvesterede udbytter siden dengang har givet 172.000 pct. Den manglende tålmodighed kostede altså Ole Søeberg ekstremt dyrt.

Fandt japansk aktie på tilbud

Men det med tålmodigheden var til gengæld præcis det, der lykkedes for ham mange år senere med Royal Unibrew. Og han har præsteret at gøre det samme med aktier som Novo Nordisk og Samsung Electronics. Sidstnævnte blev samlet op under en krise i det japanske aktiemarked i 1997.

“Jeg købte de fleste aktier til mellem kurs 10 og 15, og så faldt den ned til 5. Og så ligner man et fjols. I dag er den i 1400.”

I jagten på den type selskaber, har han ladet sig inspirere af amerikanske investorikoner som Warren Buffett og Peter Lynch. Sidstnævnte har skrevet bogen “One up on Wall Street” som beskæftiger sig meget med det, der investorsprog kaldes for “100 baggers”. Altså aktier, der kan give pengene 100 gange igen.

“Bogen er 30 år gammel. Men det er virkelig en evergreen, der stadig holder.”

Det kigger han efter

Ole Søeberg fortæller, at den type aktier ofte har en række kendetegn, man kan gå efter som investor:

“Selskaberne må ikke være alt for store. En omsætning på 2-3-4-5 mia. kr. er et godt udgangspunkt. Så er virksomheden stor nok til, at den har et pænt positivt cashflow og ikke konstant skal ud og have nye penge fra aktionærerne,” forklarer han og fortsætter:

“Det er vigtigt, at de har en synlig runway. Altså hvor man kan se selskabet for sig de næste 10-20 år, og hvor det de beskæftiger sig med, kommer til at vokse pænt. Og så skal ledelsen – og gerne grundlæggerne – være med ombord, så der udvises en fornuftig disciplin på hvordan man driver forretningen overfor kunderne, men også i forhold til kapitalen. Altså i forhold til, hvordan man anvender det cashflow der kommer ind. Det må ikke blive pøset væk i eksempelvis opkøb, der ikke skaber værdi.”

“Skal jeg give noget videre, så er det, at man skal tænke langsigtet, være tålmodig og ikke sidde og tjekke kursen hver eneste dag. Man skal selvfølgelig følge med i, hvordan virksomheden udvikler sig. Aktiekursen på kort sigt er én ting, men det er virksomhedens indtjening der i sidste ende trækker det hele.”

Hør meget mere om hans tilgang til aktier i Børsen Investor Podcast, hvor han også beretter om, at en enorm kursgevinst på Apple-aktier endte med at gå hans næse forbi, fordi han fejlede på netop det, at være langsigtet.

Lyt afsnittet her:

Apple Podcast

Spotify