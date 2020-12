39-årig installatør vinder Børsens Aktiespil – har lavet 51 pct. i afkast på to måneder

Venai Ponsong havde ikke meget erfaring med at investere, alligevel har han nørdet sig til en sejr i dette års aktiespil

Efter to vilde måneder med nyheder, der har påvirket hele verdensdagsordenen, og aktiekurser, der har sprunget i alle retninger, kan vi endelig kåre dette års vinder af Børsens Aktiespil 2020.

Og hvilket menneske er det så, der løber med sejren og præmien på 250.000 kr.? Det er såmænd en 39-årig installatør ved navn Venai Ponsong, der ikke har den store erfaring med investering, til gengæld har han en stædighed og dedikation af en anden verden.

“ Jeg er helt oppe at køre, det er så vildt, at det lykkedes. Nu skal det fejres, champagnen skal poppes i aften Venai Ponsong, vinder af Børsens Aktiespil 2020

Troede, det var slut

Venai Ponsong var ellers tirsdag aften, da spillet sluttede, overbevist om, at han havde tabt sejren. Morgenen efter satte han sig foran computeren, og fandt til sin store overraskelse sig selv på en 2.-plads. Alligevel blev han ringet op senere på dagen med beskeden:

“Du er dette års vinder af årets aktiespil”.

Det gjorde han, selvom han ikke havde præsteret det bedste afkast. Forklaringen? Årets højeste afkast blev hentet af en spiller med en portefølje med navnet Nikolaj Gunners, men porteføljen var først blevet oprettet 9. november. Her fælder reglerne altså årets nr. 1. Reglerne lyder nemlig, at porteføljen skal være oprettet senest 31. oktober, for at man kan vinde aktiespillet.

Nikolaj Gunners formåede ellers i samarbejde med sin far på bare fire uger at præstere et afkast på 53,39 pct.

For at anerkende Nikolaj Gunners præstation har Børsen og Alm Brand ekstraordinært valgt at tildele ham en trøstpræmie på 25.000 kr.

Tilbage sad Venai Ponsong og troede, at alt håb var ude. Men alt hans hårde arbejde blev alligevel det hele værd i sidste ende. Og det har virkelig kostet kræfter den sidste uge med et felt, der har ligget med decimaler til forskel helt op til de sidste sekunder af spillet.

Venai Ponsong vandt med et afkast på 51,04 pct. og en portefølje på 755.188 kr., efter ham lå en spiller med et afkast på 51,01 pct., der derfor blot var 148 kr. efter med en portefølje på 755.040 kr.

51,04 pct. fik årets vinder i afkast på to måneder

Venai Ponsong havde ellers håbet, at han kunne skabe en høj nok afstand til de andre, så han kunne spille sikkert i de sidste dage. Men det blev der ikke mulighed for, alt skulle satses for at sikre sig sejren. Og den nervepirrende slutning har da også påvirket dette års vinder de seneste par dage:

“Den sidste uge har været så vild. Jeg har ikke set meget til familien. Alt min tid og energi har jeg brugt på at forberede mig, så jeg var klar til næste dag.”

Opslidende slutspurt

Det var en dyb lettelse, der ramte Venai Ponsong onsdag. Ikke kun fordi han snuppede sejren, men også fordi at spillet var overstået. For med en uge tilbage af spillet blev Venai Ponsong nemlig presset af sine konkurrenter og røg længere ned på ranglisten:

“Jeg tænkte, at jeg måtte gør noget. Så jeg satte mig ned og lavede et excelark med alle aktierne fra spillet. Og så studerede jeg dem bare fra en ende af, for at se om der var nogle, der kunne give noget afkast i slutspurten.” FAKTA Børsens Aktiespil 2020 De porteføljer, der endte i top 3 i årets aktiespil ses herunder. Dog med undtagelse af Nikolaj Gunners, som faktisk lå nr. 1 med et afkast på 53,39 pct. Desværre var hans portefølje oprettet efter 31. oktober, så efter reglerne kunne han derfor ikke vinde spillet. 1. Venai – afkast på 51,04 pct.

2. High Risk – afkast på 51.01 pct.

3. Ainow Invest – afkast på 49,92 pct.

Aftenerne er blev brugt på at læse analyser, utallige nyhedsbreve har han skrevet sig op til, og så har øjnene været på kurven alle døgnets vågne timer. Men i sidste ende løb han med sejren, og han er stadig overrasket over, at han klarede det.

Præmien på 250.000 kr. skal dog ikke bruges på champagne og andre luksusgoder. Nej, årets vinder er helt sikker på, hvad der skal ske med pengene:

“De skal investeres. Ingen tvivl om det. Jeg har virkelig fået blod på tanden og lært meget om markedet af det her spil,” siger Venai Ponsong, der nu kan skrive 'Vinder af Børsens Aktiespil 2020' på cv'et.