Professionelle investorer kræver efter nye skuffelser på vækstbørsen First North mere gennemsigtighed og ærlighed i prospekterne. Nasdaq, der ejer og driver First North, er åben for dialog

Aktiechef i Akademikerpension Louise Jørring Gev ønsker transparens fra First North-selskaberne. Foto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen