Børsens aktiespil er slut: Sådan gik det 11 udvalgte investorer

Børsens aktiespil 2023 er slut. Vinderen formåede at lave et afkast på 194 pct. I næste uge håber vi at kunne løfte sløret for, hvem der gemmer sig bag spillernavnet Ildefonso1, og hvilken strategi der banede vejen for sejren.

Men indtil da kan vi tage et blik på 11 andre strategier, som desværre slet, slet ikke gav lige så store afkast.

I ekspertgruppen, Børsens Aktiepanel, samlede vi 11 spillere, som med hver deres strategi forsøgte at hente både afkast og som minimum sejren i den interne gruppe.

Sådan er det gået:

Lars Jørgen Rasmussen, ejer og adm. direktør, Formue & Investeringsrådgivning

+14,8 pct.

“Det handler om at have få aktier, og så skal der skrues helt op for risikoen, hvis man vil vinde. Langt højere risiko, end jeg normalt er villig til at løbe,” sagde han, da spillet gik i gang.

Han har blandt andet haft Pandora, Cbrain, Novozymes, Zealand Pharma og Torm i porteføljen.

…

Christian Klarskov, investor

+8,3 pct.

“Jeg har valgt nogle aktier, som jeg tror meget på de næste par måneder, uden skelen til normal risikospredning.”

Og det var blandt andet Torm, Netcompany, Hafnia Limited, Bavarian Nordic og Zealand Pharma, der røg i porteføljen.

…

Anine Holmelund Frandsen, investorjournalist på Børsen

+7,2 pct.

Gas, rederier og olie var det, der virkede i Anine Holmelund Frandsens portefølje.

I porteføljen var: BW LPG, Avance Gas Holding, Magnora, Hafnia Limited, Vår Energi og Zealand Pharma.

…

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

+4,5 pct.

“Det er også det, jeg investerer i privat, som jeg har valgt til spillet. Derfor har jeg lagt penge i stærke virksomheder, som jeg også tror kan levere på langt sigt,” sagde Brian Mikkelsen og fyldte Apple, Intel, Nvidia, Novo Nordisk og Vestas i porteføljen.

…

Thomas Juul-Larsen, adm. direktør i formueforvalteren Mermaid Asset Management

+0,7 pct.

“Jeg har valgt seks kvalitetsaktier, som jeg også på længere sigt ville vælge. Jeg er ikke så spekulativ, som man måske bør være for at vinde spillet, men jeg er lidt mere taktisk end normalt. Der er flere af aktierne, der ligger og suger grundvand. Altså aktier, der har haft det hårdt, som jeg forsøger at samle op,” fortalte han.

I porteføljen var NKT, FLSmidth & Co., DSV, Vestas, Elmera Group, Nibe Industrier og Better Collective.

…

Simon Kirketerp, investorredaktør Børsen

+0,7 pct.

Ja, og her gik det ikke som håbet. Min egen strategi var at satse stort på biotek i et “alt eller intet”-sats. Men det lettede aldrig rigtig.

I porteføljen havde jeg: Mendus, Bioinvent International, Hansa Biopharma, Active Biotech, Zealand Pharma og Novo Nordisk.

…

Christiane Vejlø, fremtidsanalytiker

+0,4 pct.

“Jeg starter ud med nogle af de aktier, jeg har et godt kendskab til, vel vidende at det ikke er sikkert, de klarer sig bedst på den korte bane. Men i spillet håber jeg også på, at jeg tør handle lidt mere og opdager nogen virksomheder uden for tech, så jeg kan få spredt mig selv lidt mere. Og bare i det hele taget få ny viden og nye forståelser for, hvordan aktiemarkedet kan fungere,” sagde hun og endte til slut ud med en portefølje med følgende aktier:

Zealand Pharma, Brdr. Hartmann, Self Storage Group, Microsoft, Apple, Nvidia, Intel og Tesla.

…

Niels Lunde, chefredaktør Børsen

-5,5 pct.

Det var et sats på olieaktier på det forkerte tidspunkt, der endte med at koste Niels Lunde et minusafkast i aktiespillet. Porteføljen blev herefter fyldt med rederiaktier. Resultatet udeblev.

I porteføljen var: Torm, BW LPG, Avance Gas Holding, Hafnia Limited og Vår Energi.

…

Zusanna Gerthe Norrild, selvstændig konsulent i finanssektoren

-5,8 pct.

“Jeg kommer til at gøre det stik modsatte af den opdragelse, jeg har fået i finanssektoren. For mig handler aktiespillet om at være en lille smule flabet og prøve på at time markedet. Hurtigt ind, tag gevinsten, hurtigt ud. Jeg kommer til at kigge på aktier inden for både tobaks- og våbenindustrien, så på den måde er jeg lidt den slemme pige i klassen,” sagde hun.

Ved spillets slutning var der Cbrain, Novo Nordisk, Torm, Nvidia, Adobe, Monster Beverage Corporation, Hoegn Autoliners og Noble i porteføljen.

…

Maja Vonsild Jørgensen, tidligere adm. direktør Hove

-10,5 pct.

“I en virksomhed går det op og ned. Aktiekursen afspejler ikke nødvendigvis, hvad der er af værdi i selskabet. Så derfor tør jeg også godt se på aktier, der lige nu og her er trykket ned i kurs, og gå ind bagved og se efter, om der i virkeligheden ligger noget stærk og solid forretning, så det “bare” er aktiekursen, som ikke afspejler værdien,” sagde hun.

I porteføljen var Ørsted, Vestas, Novo Nordisk, Tesla og FOM Technologies.

…

Stefan Rasmussen, handelschef i Sorgenfri Kapitalforvaltning

-11,0 pct.

“Min tilgang bliver at operere med en smal portefølje bestående af fem og formentlig op til maksimalt syv positioner. Jeg vil prøve at finde nogle aktier, der ligger fornuftigt baseret på teknisk analyse. Og så vil jeg kigge en del på, hvilke aktier der har momentum, ligesom vi gør i vores almindelige porteføljer,” sagde han og endte ud med ALK, Novo Nordisk, Calliditas Therapeutics, Tesla og Viaplay Group i porteføljen.