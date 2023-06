Vestjysk direktør vil udvikle verdens mest bæredygtige emballage

Hos emballagekoncernen Tetra Pak arbejdes der benhårdt for at nå målet om, at 75 pct. af deres produkter bliver genanvendt i 2030

Alex Henriksen sidder i skyggen. Tilbagelænet, mens han holder en hvid karton med vand i sin højre hånd. Foran ham ligger et par kuglepenne i farverne lilla og guld.

Den adm. direktør i Nordeuropa for Tetra Pak bruger tingene til at forklare, hvad virksomheden, der sidste år landede en omsætning på 12,5 mia. euro, årligt investerer 100 mio. euro i på verdensplan.

“De papirfibre, som kartonen er lavet af er meget stærke og kan genanvendes op til syv gange,” siger han og holder den hvide vandkarton frem.

“Til f.eks. pizzabakker, køkkenruller og vaskepulverkarton, mens plasten fra skruelågene kan genanvendes til blandt andet byggematerialer, skosåler og kuglepenne.”

I Danmark anvendes der hvert år mere end 1 mia. kartoner til vand, mælk, juice, yoghurt, is og mere til, hvilket efterlader knap 33.000 ton affald.

Alt imens kartoner er blevet smidt ud og sendt til forbrænding i mange år, er Tetra Pak, som er Danmarks største leverandør af fødevareemballage, nu interesseret i at vise, hvordan affaldet kan genanvendes i nye former.

I 2022 blev 25 pct. af Tetra Paks drikkevarekartoner genanvendt, mens målsætningen er, at tallet i 2030 skal ligge på 75 pct. Samtidig skal kartonerne være 100 pct. genanvendelige og/eller fremstillet af genanvendte materialer.

Derfor forsøger Tetra Pak nu at udvikle verdens mest bæredygtige emballage, der forventes at ramme markedet om mindre end syv år, og som skal kunne genanvendes 100 pct. 25 pct. af Tetras drikkevarekartoner blev genanvendt i 2022

For at nå de mål er en række af nye investeringer og projekter sat i spil.

Arbejder mod lukket cyklus

Formen på den hvide vandkarton, som Alex Henriksen holder i sin hånd, dens tykkelse og det, at den er fremstillet af tynde laminatlag, så mad- og drikkevare kan opbevares under sterile forhold, gør den i sig selv ret speciel.

Det betyder nemlig, at den kan holde til at blive stablet højt og kompakt, når den skal transporteres, at den ikke behøver at komme på køl, og at den kan stå på et lager eller hos en butik i flere måneder, uden at man går på kompromis med fødevaresikkerheden.

“Fødevarespild er et kolossalt problem i verden. Alt for meget mad går til spilde – det kan vi modvirke ved at bruge effektive og sikre fødevareemballager, der kan bevare fødevarernes næringsindhold længere,” siger Alex Henriksen.

Samtidig er vandkartonen netop lavet af karton, i stedet for f.eks. glas eller plast – og det plastik, der indgår i dens låg, er lavet på planter. Det betyder et lavere CO2-aftryk i forhold til alternativer, baseret på fossile råstoffer, og derudover kan kartonens papirfibre genanvendes igen og igen. Der har jo desværre været en del forvirring hos forbrugerne om, hvordan mad- og drikkekartoner skal sorteres Axel Henriksen, adm. direktør for Tetrapak i Nordeuropa

Men selvom Tetra Pak er et godt stykke med emballagen, har virksomheden ambitioner om at komme endnu længere, fortæller Alex Henriksen.

For mens råvarematerialerne i den nuværende vandkarton kan genanvendes til andre produkter, er det endnu ikke muligt at udvikle de selv samme kartoner ved brug af genanvendte materialer.

Dels fordi fødevaresikkerheden skal være i orden, og der med de genanvendte løsninger kan være risiko for forurening, og dels fordi papirfibrene skal være stærke nok til at holde den bestemte form, så kartonerne ikke falder sammen, når de stables for shipping.

“Som det er lige nu, har vi en cirkularitet, men ikke i en lukket livscyklus. Materialerne fra vores kartoner bruges af andre, ikke hos os selv. Derfor arbejder vi løbende på at skabe nye former for emballager, hvor vi også i højere grad kan bruges vores egne genanvendte materialer,” siger Alex Henriksen.

Udvidet ansvar

Fra 2025 træder EU’s udvidede producentansvar i kraft for emballager, og det betyder, at virksomheder skal tage ansvar for hele emballagens cyklus.

Tetra Paks investeringer i genanvendelse, affaldssortering og cirkulær økonomi rammer dermed også ned i en tid, hvor det er emner, der pludselig optager danske virksomheder.

Det udvidede producentansvar betyder nemlig, at virksomheder skal registrere al den emballage, de bruger hos myndighederne og betale for bortskaffelsen af det, hvilket skal give virksomhederne incitament til udvikle mere bæredygtige emballagetyper, fordi det i sidste ende bliver billigere.

Fra EU’s side er det hensigten at koble produktions- og affaldsfasen sammen, så producenten betaler den samlede regning for produktets miljølovgivning, hvorfor det bliver mere fordelagtigt at anvende emballage, der kan genanvendes.

Fra Alex Henriksen hilses det udvidede producentansvar velkomment, da han netop ser det som en mulighed for at skalere indsamlingen af emballagen.

“Mad- og drikkekartonindustrien bakker op om politikker, der fremmer indsamling, som det er tilfældet med udvidet producentansvar (EPR). Velfungerende EPR-ordninger har vist sig at være meget omkostningseffektive til at nå høje indsamlings- og genanvendelsesprocenter, samtidig med at de sikrer lige vilkår for alle emballagetyper,” siger han.

Et trin på Tetra Paks vej mod genanvendelse er blandt andet, at virksomheden tilbage i april 2023 lancerede verdens første drikkevarekartoner, hvori der indgår genanvendt plastik.

Kræver et fælles mål

Noget, der som udgangspunkt burde være ret ligetil, kan med et blive et af hverdagens helt store mysterier. For når mælken er tom, og kartonen skal smides ud, skal den vel i spanden med pap? Omvendt er der jo også nogle spor af mælken tilbage, så det er måske nærmere fødevarer? Eller burde den måske skylles først? Og hvad med plastiklåget og den dertilhørende lås. Skal det tages af og smides ud separat?

I det store hele bliver danskerne bedre og bedre til at sortere deres affald, men der er stadig punkter, hvor sorteringsdisciplinen halter.

Derfor sætter Tetra Pak stort ind på at sikre, at forbrugerne forstår vigtigheden i at affaldssortere både ved at henvende sig direkte til dem, men også til landets politikere. For hvis det skal lykkedes virksomheden at nå i mål med 2030-målsætningerne, er det nemlig afgørende, at der bliver indsamlet nok affald.

“Vi rækker ud, vi vil gerne involvere os. Vi vil gerne bidrage til at gøre den her planet en bedre sted at være på. Og det tror jeg kun, at vi kan gøre ved at arbejde sammen, også når det gælder om at nå højere indsamlings- og genanvendelsesresultater. Vi skal gøre det tydeligt for forbrugerne, at indsatsen nytter,” siger Alex Henriksen og tilføjer:

“Ellers når vi ikke de mål, som vi selv har sat i industrien,” siger Alex Henriksen og henviser til kartonemballageindustriorganisationen ACE, der i fællesskab har lavet en målsætning om at indsamle 90 pct. af affaldet i industrien.

Derfor har Tetra Pak udarbejdet en hjemmeside, der hedder genanvendnu.dk.

“Der har jo desværre været en del forvirring hos forbrugerne om, hvordan mad- og drikkekartoner skal sorteres, og hvordan materialerne efter brug bliver en værdifuld ressource for andre. For at hjælpe den proces har vi startet en hjemmeside op i Danmark, hvor vi inviterer forbrugerne og andre interessenter til at gå ind og læse om, hvordan en karton bliver genanvendt i landet,” siger Alex Henriksen.

Ud over genanvendnu.dk er Tetra Pak i Danmark også begyndt med et initiativ, der hedder Kartondysten, hvor de går ud i skoleklasser og lærer eleverne om, hvor værdifulde ressourcer kartoner er, og hvordan man kan skabe et efterliv for dem.

“Du kan ikke tvinge nogen til noget som helst. Det skal man heller ikke. Jeg tror, at det skal skabes igennem en forståelse. Og den forståelse prøver vi på at opbygge,” siger han og tilføjer:

“Jeg kan selv huske tydeligt, da min bror fortalte mig om aluminiumsfolies miljøpåvirkning som barn. Det skabte en forståelse og et livslangt indtryk, jeg har taget med lige siden. Det er den måde, vi gerne vil arbejde.”