Virksomheder tjener på at holde digitalt øje med dryp fra rør og vandets løb i kloakken

To virksomheder forventer stadig flere opgaver med at levere digitale løsninger til at holde øje med vandrør og kloakker. Ekstremt vejr og vokseværk i byer lægger pres på infrastrukturen, fortæller direktør

Den svenske by Göteborg har taget digitale værktøjer i brug for at komme store regnmasser i forkøbet og forhindre, at ubehandlet spildevand ender i omkringliggende floder og åer.

Teknologien er leveret af danske DHI, der med sit system Future City Flow er blandt dette års Børsen Bæredygtig Cases.

Spørger man adm. direktør Mette Vestergaard, er Göteborg bare en af de første i rækken af byer, hvor DHI kommer til at udbrede sine vandteknologiske digitale løsninger i de kommende år.

“Vi oplever en stor og kraftigt stigende efterspørgsel efter den her løsning, fordi infrastrukturen i de fleste byer er gammel og megadyr at skifte ud. Rørene er lavet for mange år siden. Byerne vokser kraftigt i de her år, og klimaet er ekstremt, så vi oplever, at alle de digitale løsninger, vi har, er et af svarene på at håndtere det,” siger Mette Vestergaard.

Hun peger på områder som Europa, USA og Australien, hvor DHI venter at lande flere aftaler. Vand er en af de ressourcer, som vi er allermest presset på i verden Mette Vestergaard, adm. direktør, DHI

Store forventninger er der også hos virksomheden Dryp, der leverer digitale løsninger og sensorer til måling af spildevand i realtid.

“Vi ser et modent marked,” siger adm. direktør og medejer Peter Rasch.

“Vi havde egentlig troet, at overvågning af infrastruktur mest var for de større byer, men vi ser faktisk også, at det er meget små forsyninger og små byer med 3-4000 indbyggere, som ser det nødvendigt at have styr på sit kloaksystem.”

Presset ressource

Hos DHI har man skabt, hvad man kalder en “digital tvilling” ved at kortlægge Göteborgs infrastruktur af rørsystemer, kloakker, pumpe- og afløbssystemer og kapaciteten i forskellige anlæg.

Sammen med vejrprognoser gør systemet det muligt at simulere og forudse overbelastning af rør, tanke og kloakering og planlægge driften på den baggrund, ligesom fremtidige investeringer i vedligeholdelse kan udtænkes bedre.

“Vand er en af de ressourcer, som vi er allermest presset på i verden,” siger Mette Vestergaard.

“Vi taler milliarder af dollar i de kommende ti år, der bliver investeret inden for det her. Og det er en klar forventning fra vores side, at en del af den investering vedrører de digitale løsninger.”

Træg start

For omkring et år siden fik Dryp tilført ny kapital. Selskabet fik ved den lejlighed en ny investor i form af Investo Capital, som Bestseller-familien Holch Povlsens holdingselskab Heartland blandt andet står bag.

Det er dog gået mere trægt med at komme i gang end ventet.

“Væksten fra 2021 til 2022 var kun på ca. 1 mio. kr. i omsætning, og det var mindre, end vi havde forventet. Men det tilskriver vi problemer specielt med komponentmangel. Vi kunne simpelthen ikke sælge vores produkt, fordi vi manglede den her hardware til at starte med,” siger Peter Rasch.

For i år og “de kommende år” venter direktøren, at Dryp kan øge sin årlige omsætning med omkring 50 pct. Regnskabet for 2022 er ikke offentligt tilgængeligt, men ifølge Peter Rasch omsatte Dryp i det seneste regnskabsår for “omkring 7,5 mio. kr.”

“Vi har rigeligt at gøre i Danmark lige nu. Vi holder stadig fokus på Sverige og Norge og regner med at rejse en ny runde næste år, der skal være den store internationalisering, hvor vi skal videre ud i Europa og eller USA. Det kræver en ordentlig pose penge, for at vi virkelig kan give den gas. I år skal vi vise, at vi kan tjene penge og levere sorte tal,” siger han.

Dryp har i alt 16 ansatte.

Selvom DHI og Mette Vestergaard ser store muligheder i at levere digitale løsninger til byer rundt omkring i verden, så lægger direktøren ikke skjul på, at det kræver en indsats for kunderne at omstille sig til at arbejde på en anden måde end tidligere.

“Den største barriere er, at det er en ny måde at arbejde med de her digitale løsninger og opsamling af data og bruge dem. En ting er at samle data. Hele pointen er, at man simulerer, træner og tager beslutning på baggrund af løsningerne,” siger Mette Vestergaard.

DHI består samlet set af 1100 ansatte, hvoraf 350 sidder i Danmark.