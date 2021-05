To nye millionfonde er klar til at investere i grønne danske iværksættere. Hvorfor tror fondene selv, de får succes?

Fra Højbro Plads midt i København er fonden Rockstart Agrifood klar til at putte 164 mio. kr. i investeringer i grønne startups inden for fødevarer og landbrug.

Den nye fond er blevet til i samarbejde med bl.a. Vækstfonden og Arla, og fonden arbejder med at komme ind i den tidlige fase hos investorerne og accelerere virksomheden og væksten. Vi står over for at skulle bygge en ny bæredygtig verden Martin Kring, medstifter af Kring

Når Agrifood selv forventer at få succes med at hjælpe iværksætterne til bæredygtig vækst, har det tre årsager, fortæller Mark Durno.

Han er managing partner i Agrifood-fonden og understreger som det første, at Rockstarts overordnede formål er bæredygtig forretning, og derfor er man hårdt trænet i at analysere og udvælge netop grønne iværksættermuligheder.

“Den anden grund til, at vores grønne startups har succes, er mængden til kapital. På mindre end to år har vi gennem Rockstart Agri-food-fonden investeret i 20 startups og hjulpet dem med finansiering på mere end 10 mio. euro,” siger Mark Durno og nævner bl.a. Beyond Leather Material som en startup, der har fået god forretning på at omdanne æbleaffald til vegansk læder.

Endelig tror Rockstart på sin egen forretningsmodel, fordi de giver de grønne iværksættere adgang til den rigtige ekspertise og et mentornetværk. F.eks. er Johan Bülow blevet investor og bestyrelsesmedlem i Råhandel, som Rockstart også har sat penge i. Faktaboks Nye grønne fonde Rockstart Agrifood åbner en ny fond i Danmark, der med 164 mio. kr. vil sætte fart under grønt iværksætteri inden for fødevarer og landbrug. Medinvestorer i fonden er blandt andet Arla og Vækstfonden. Venture building-selskabet Kring opretter en ny grøn fond, der med et tocifret millionbeløb vil investere i og opbygge bæredygtige iværksætteridéer.

Venture building-selskabet Kring er en anden spiller, der lige nu satser på at udvikle iværksættere og bæredygtige idéer. Kring-brødrene, Martin og Jesper, der i løbet af en årrække selv har stiftet flere selskaber inden for it og digitalisering, har siden 2019 zoomet ind på iværksættere og idéer inden for verdensmål tre og syv, der kredser om sundhed, trivsel, forebyggelse og bæredygtig energi.

“Vi tror på, at iværksættere er vigtigere end nogensinde. Vi står over for at skulle bygge en ny bæredygtig verden, og der har vi brug for alle innovative idéer og evnen til at eksekvere dem. Få procentdele af traditionelle startups lykkes, og vi har i Kring udviklet en model, hvor vi styrker muligheden for at innovere og skalere sammen,” siger Martin Kring. 164 mio. kr. er beløbet på Rockstarts nye fond

Inden længe kommer Krings næste fond på området, som ifølge Martin Kring skal være “noget større” end de to seneste, hvor bl.a. tidligere Mærsk-mand Claus V. Hemmingsen, erhvervsmanden Lars Thuesen og Lars Thomassen, tidligere finansdirektør og partner i Axcel, er med som investorer.

Speedbooting

“Vores model er ny testet og parat til at skalere, og vi vil gerne bygge og samskabe på den anden side af 15 virksomheder over en årrække,” siger Martin Kring.

Det kan både være i samarbejde med store virksomheder som Nordea, Ørsted og PKA, der er inde over virksomheder fra speedbooting-fonden fra 2016. Eller ved at teste idéen af i markedet. Kring har udviklet en innovationsmodel kaldet speedbooting, der udvikler og tester forretningsmodeller enten med medstiftere, der søger ind hos Kring, eller sammen med eksisterende virksomheder.

“På den måde kan vi udvikle hurtigere og med lavere risiko sammen med en virksomhed. Vi bygger først selskaberne, når vi har markedsvalideret dem og har kunder til løsningen. Det er modsat mange andre, der starter en virksomhed og så finder ud af, om der er kunder til produktet.”

Agrifood-fonden bliver langt fra den sidste i rækken af muligheder for grønne iværksættere.

“Vi forventer at øge vores indsats inden for landbrug og fødevarer især og i det hele taget grønne og bæredygtige virksomheder,” siger Mikkel Hesselgren, der er direktør for Vækstfondens egenkapitalsforretning.

“Det er ikke sikkert, at der kommer to-tre lignende acceleratorfonde, for vi kigger også på andre muligheder og nogle direkte investeringer i det. Vores indsats rækker videre og bredere end acceleratorer, men uanset formen er vi overordnet meget optagede af at sikre, at der er forskellige og relevante aktører inden for grøn omstilling, og vi er meget fokuserede på, at Danmark beholder og videreudvikler den styrkeposition, vi har på landbrug og fødevarer.”