To grønne danskere lander på prestigefyldt vækstliste: Biomasse og ladere til elbiler er blandt Europas hurtigst voksende virksomheder

Det britiske medie Financial Times har rangeret de 1000 hurtigste vækstkometer i Europa, og syv danske selskaber har sikret sig en placering. Blandt dem er to virksomheder, der arbejder direkte ind i den grønne omstilling.

Den bedst placerede er Dall Energy på en 170. plads. Det er anden gang i træk, den danske biomassevirksomhed er med i det eksklusive selskab, der i år gøres op ud fra toplinjevæksten i perioden 2016-2019. Det tal ligger på 846,1 pct. for Dall Energy, der de seneste år har udviklet og bygget en selvudviklet type biomasseværker. 6 biomasseanlæg har Dall Energy i Danmark

Den Hørsholm-baserede virksomhed har patenteret en metode, hvorpå almindeligt husstandsaffald effektivt kan omdannes til el og varme med minimal forurening. Til sommer åbner selskabet verdens første biomasseværk, som udelukkende baserer sig på lokalt grønt have- og parkaffald i Sorø.

Ladere stryger ind på listen

Den danske storoperatør af ladestandere Clever er det andet grønne indspark på top 1000-listen. Elbilselskabet er inkluderet for første gang med en toplinjen, der er steget til vejrs med 384,8 pct. i perioden 2016-2019, hvor den ramte 66 mio. kr. i 2019.

Og adm. direktør i selskabet, Casper Kirketerp-Møller, ser bl.a. placeringen på vækstlisten som en hæder til den danske andelstanke, da Clever er ejet af de andelsejede energi- og fibernetkoncerner Andel og NRGi.

“Andelsselskaber får nogle gange på puklen over, at de ikke kan finde ud af at være innovative. Men de har altså kunnet opbygge en virksomhed, der er så hurtigt voksende som vores,” siger han.

Marked i vækst

Clever arbejder også på et generelt gunstigt marked, hvor mængden af elbiler er steget de seneste år, og i december 2020 stod el- og hybridbiler for 32 pct. af det samlede bilsalg ifølge FDM.

Imens peger organisationer som den grønne tænketank Concito, Rådet for Grøn Omstilling og Klimarådet på, at hele vejtransporten inklusive tung transport skal elektrificeres som led i den grønne omstilling, mens politikere på begge sider af midten arbejder for at hæve antallet af elbiler frem mod 2030.

Selvom samfundsudviklingen er en fordel for Clever, argumenterer Casper Kirketerp-Møller for, at selskabet med 100 ansatte, har en selvskabt fordel sammenlignet med andre operatører.

“Vi har stadig en flad organisation, hvor vi indretter os i teams, der træffer deres egne beslutninger. Det gør, at vi er hurtige til at omstille os og følge med markedet,” siger han og tilføjer, at selskabets prispolitik også har været en stor fordel i vækstkampen. Hvis man lader flisen formulde vil den udlede præcis lige så meget CO2 Jens Dall Bentzen, adm. direktør, Dall Energy

Hvis man vil have strøm fra Clevers ladenetværk uden hjemmeopladning koster det 625 kr. om måneden uanset hvor meget eller hvorhenne man lader, medmindre man har installeret ladeboksen i hjemmet - så koster det 749 kr.

“Det er besværligt at skulle forklare, hvad en kilowatttime er for kunderne, og det er i grunden ikke nødvendigt, fandt vi ud af. Nu er produktet lidt ligesom Netflix, hvor man kan streame til den samme pris, uanset om man bruger sin computer, telefon eller tablet. Her kan du bare streame strøm til én pris uanset om du lader derhjemme, på en offentlig station eller hos en ven,” forklarer Cleverdirektøren.