Telia ryger ind i top-500 af klimavirksomheder: “Nu har vi fået det sande billede, og det er en svær øvelse”

Telia har fået blåstemplet sit klimamål af den internationalt anerkendte klimainstans Science Based Targets Initiative (SBTI). Teleselskabet vil være klimaneutral i 2030 og har opsat en række milepæle for at nå ambitionen.

Med godkendelsen fra SBTI bliver Telia en del af 500 virksomheden på verdensplan, der har opnået en blåstempling fra instansen, som betyder, at klimamålet lever op til videnskabelige standarder samt ambitionen om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, hvilket anses som det mest ambitiøse mål i Paris-aftalen.

I december har yderligere fem danske virksomheder tilsluttet sig initiativet, hvor Lego og Rockwool også har fået godkendt deres mål.

Anerkendelsen af klimamålet betyder ifølge Julie Nilsson Bour-Hil, direktør for kommunikation og bæredygtighed i Telia Danmark, at selskabet tager fuldt ansvar for sin udledning af drivhusgasser.

“Vi har lagt en proces frem til 2025 for, hvilke mål vi skal nå og de indsatser, vi kigger ind i. Vi er good to go, vi kender vores tal, vi ved, hvor vi skal hen. Det hele er godkendt,” siger hun til Børsen.

Med de nye godkendte mål fra SBTI vil Telia inden 2025:

Halvere udledninger på egne områder.

Sænke udledninger i forbindelse med solgte og leasede produkter med 29 pct.

Samarbejde med leverandører, så 72 pct. af udledningerne herfra også lever op til standarderne i Science Based Targets.

Faktaboks Science Based Targets Et science-based target er en klimamålsætning, der baserer sig på anerkendte metoder og er verificeret af den uafhængige instans Science Based Targets Initiative. Virksomheden har to år til at levere en plan for at nå målsætningen inden for en konkret periode – inklusiv konkrete milepæle, når den forpligter sig til at sætte en klimamålsætning hos Science Based Targets. Planen, som bl.a. tager udgangspunkt i virksomhedens egne kortlægninger af CO2-udledninger, skal leve op til Parisaftalens mål, vurderes og godkendes af en uafhængig instans. Science Based Targets-initiativet er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og FN’s Global Compact. Metoden er bredt anerkendt internationalt i forbindelse med en klimaindsats, og for nylig rettede over tusinde investorer en opsang mod selskaber, der ikke har tilsluttet sig. Kilde: SBTI

De nye målsætninger bliver regnet op imod en baseline, som Telia har fået beregnet i 2018 i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Carbon Trust.

79.000 ton CO2

I løbet af 2020 har Telia Danmark desuden fået kortlagt alle udledninger i de såkaldte scope 1, 2 og 3. Det dækker over udledninger fra selskabets egen produktion, udledninger fra hele værdikæden samt kunders forbrug af f.eks. data på netværket.

I 2019 udledte Telia Danmark 79.000 ton CO2. 88 pct. stammer fra scope 3, hvilket er værdikæden, mens 12 pct. er den udledning, som selskabet selv genererer.

“Det siger næsten det hele. Det er det skridt, man skal tage som virksomhed for virkelig at forstå, hvilken påvirkning man har på udledninger,” siger Julie Nilsson Bour-Hil om udledningen i værdikæden.

Faktaboks Danske virksomheder og SBTI I december har flere danske virksomheder tilsluttet sig klimainitiativet: Lego, Rockwool og Telia har fået godkendt deres klimamål. Rambøll, Coloplast og NKT har tilsluttet sig arbejdet. I alt er 25 danske virksomheder en del af klimaarbejdet i SBTI.

“Nu har vi virkelig fået det sande billede, og det er en svær øvelse. Skal vi gå til nul pct., er vi dybt afhængige af vores leverandører og samarbejdspartnere. Det er en helt ny måde, vi skal se på, hvordan man løser en bæredygtighedsudfordring.”

Telia Danmark har gjort bæredygtighed til en del af forretningsstrategien og vil måle på ambitionen løbende.

Som en del af Science Based Targets skal virksomheden jævnligt levere på en række milepæle, som klimainstansen herefter kontrollerer.

“Vi har nu et solidt videnskabeligt datagrundlag for vores klima- og miljøindsats. Det gælder både i forhold til vores eget klimaregnskab, og når vi sætter konkrete mål for, hvordan vi begrænser vores udledninger. Med Science Based Targets, har vi sikkerhed for, at Telias målsætninger lever op til internationale standarder,” siger Julie Nilsson Bour-Hil.

Lidt over 1.000 selskaber har forpligtet sig til at sætte en revideret målsætning hos Science Based Targets. 25 af dem er danske.