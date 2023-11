Stark vil nedbringe klimabelastningen fra byggeriet med ny platform

En onlineplatform med byggematerialer til salg, hvor håndværkere får præsenteret en meget kort oversigt over CO2-aftrykket på de enkelte varer, de kommer i indkøbskurven til deres næste byggeprojekt.

Sådan fungerer projektet Klimalog, som Stark Danmark, landets største forhandler og distributør af byggematerialer, netop har lanceret.

“Klimalog skal gøre det nemmere for vores kunder at bygge bæredygtigt,” forklarer Britta Korre Stenholt, adm. direktør for Stark Danmark.

Byggeriet er blandt de tungeste klimabelastere i verden – alene i Danmark står byggeriet ifølge den grønne tænketank Concito for 30 pct. af vores samlede CO2-udslip.

Platformen, som både er tænkt som et redskab for de helt små firmaer og de store entreprenørvirksomheder, skal hjælpe brugerne med lettere at vælge mindre klimabelastende materialer til. Et tilvalg, som det i dag er svært at lave for især de små virksomheder, som kæmper med at danne sig et overblik over den store mængde data, der normalt tilknyttes hvert produkt, mener Britta Korre Stenholt.

“Normalt vil håndværkerne få dokumentationsmateriale, der måske fylder 20 sider for hvert produkt. Vores platform samler og bearbejder den data, så materialet bliver skåret ned til én linje pr. produkt,” siger hun.

Platformen gør det også lettere for virksomheder at kunne redegøre for deres CO2-forbrug over for deres kunder. Det gør håndværkerne mere konkurrencedygtige, når de skal byde ind på et projekt, mener Britta Stenholt.

Fantastisk platform

Andreas Vestmar, som er forretningsudvikler for bæredygtigt byggeri hos entreprenørvirksomheden EMR, har været én blandt 20, der har afprøvet platformen, inden den blev lanceret.

“Det er helt fantastisk, at Stark har lavet en platform med så skarpt materiale, og som er så nem at bruge,” siger han.

Han er glad for at have fået et værktøj, som skal forhindre, at EMR “drukner i dokumentation”. For EMR skal ikke alene have styr på sin egen dokumentation i den 450 mand store virksomhed – det er også EMR’s ansvar at sikre, at deres underleverandører har styr på deres.

At gøre det nemmere for håndværkere at bygge bæredygtigt er blevet en del af Stark Danmarks forretningsstrategi, fortæller Britta Korre Stenholt. Foto: Simon Fals

“Og der er mange små virksomheder, hvor de måske ikke har kapaciteten til selv at dokumentere. Derfor er det bare rart at have sådan en platform her, der bare virker,” siger Andreas Vestmar.

Britta Korre Stenholt understreger dog, at Klimalog ikke skal betragtes som et helt færdigt produkt.

“Det her er en førsteversion. Det er noget, vi løbende kommer til at arbejde på, for der skal flere EPD’er og nye funktioner ind,” siger Britta Korre Stenholt med henvisning til dokumentation af miljødata på de enkelte produkter.

Det ultimative mål

På Klimalog er der omkring 100.000 varenumre, hvoraf 30.000 af dem har produktspecifik EPD-data, som er en dokumentation af forskellige miljøpåvirkningsdata på den enkelte vare. 35.000 af materialerne har såkaldt generisk EPD-data, hvor CO2-aftrykket er angivet ud fra en generel, branchebestemt vurdering. Det har været et kæmpe arbejde at dokumentere og behandle al den information, og det arbejde fortsætter, fortæller Stenholt.

“Vi har meget store forventninger til det her. Vi håber, at Klimalog kommer til at påvirke hele værdikæden, så også producenterne på sigt bliver motiveret til at få nedbragt klimaaftrykket i deres produkter,” fortæller Britta Korre Stenholt.

Klimalog er gratis at benytte. På sigt kommer der formentlig abonnementsbetaling på det – men hvornår eller hvor meget, det kommer til at koste, har Stark Danmark ikke lagt sig fast på.