Razzia: EU undersøger milliardstor kunstgræsindustri

EU-Kommissionen har i dag sendt sin kartelenhed ud på razzia i den europæiske kunstgræsbranche på grund af mistanke om kartelvirksomhed

EU-Kommissionens kartelenhed er netop nu i gang med en uanmeldt inspektion i kunstgræsbranchen i Europa, skriver EU-repræsentationen.

Kommissionen har en mistanke om, at forskellige virksomheder har overtrådt regler for karteldannelse og udfører derfor inspektion på flere virksomheder i forskellige lande samtidigt.

EU oplyser ikke, hvilke virksomheder, der er tale om, da en uanmeldt inspektion er første skridt i en længere undersøgelse, og der derfor endnu ikke er grundlag for at stemple nogen som skyldige.

Som regel foregår det på den måde, at kommissionsrepræsentanter samtidigt besøger de implicerede virksomheder og tager computere og anden dokumentation med sig.

Kunstgræsindustrien er stor i Europa og omsatte alene i 2021 for 828 mio. euro i 2021 svarende til 6,1 mia. kroner.

Virksomheder samarbejder

Den hollandske avis, De Telegraaf, skriver, at den hollandske markedsleder, Tencate Grass, er en af de virksomheder, der har haft razzia i dag.

Administrerende direktør Michael Vogel udtaler, at Tencate Grass samarbejder med efterforskningen. Derudover afholder direktøren sig fra at kommentere.

Det samme lyder fra handelsorganisationen for kunstgræs i EMEA-området (Europa, Mellemøsten og Afrika), ESTC, i en pressemeddelelse, der opfordrer EU Kommissionen til at lave en tilbundsgående undersøgelse.

“Som repræsentanter for kunstgræsbranchen understreger vi vigtigheden af at fremelske et konkurrencebåret marked, der kommer både kunder og branche til gode,” skriver organisationen i en pressemeddelelse.

EU-bøden for overtrædelse af kartelreglerne kan udgøre 10 procent af en virksomheds samlede årlige omsætning, men virksomheder, der har været involveret i hemmelig karteldannelse og rapporterer det og samarbejder med Europa-Kommissionens undersøgelse, kan få immunitet eller en væsentlig bødenedsættelse.

Dansk forbindelse

Kunstgræsbranchen leverer sportsbaner af forskellig art, og hvert år udskiftes der det, der svarer til 4160 fodboldbaner.

Herhjemme har vi en enkelt virksomhed, der gør sig i genanvendelse af brugte kunstgræsbaner. Re-Match i Herning separerer plast, gummi og sand gennem en patenteret proces, så materialerne kan genanvendes.

Ifølge Direktør Nikolaj Magne Larsen er Re-Match ikke blevet kontaktet og fortæller, at han ikke har fået flere detaljer fra hverken Re-Matchs kunder eller medarbejdere i Holland, Tyskland og Frankrig.

“Jeg ved ikke så meget endnu, men det er selvfølgelig vigtigt, at det bliver undersøgt, hvis der er brudt nogle regler i industrien” siger han.

En alliance mellem en del af de europæiske kunstgræsproducenter gør sig ligesom Re-Match i genanvendelse, og alliancen, GBN Artificial Grass Recycling, har i dag meldt ud, at de også er en del af undersøgelsen og vil samarbejde med EU.

“GBN Artificial Grass Recycling er vores største konkurrent, men igen: hvis nogle i industrien har brudt sig nogle regler skal det undersøges,” siger han.