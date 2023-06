Fik idé på motorvejen: Nordjyder har udviklet maskine, der skal fjerne lastbiler fra vejene

Safe Green Logistics har brugt millioner på at udvikle en maskine, der skal gøre det langt hurtigere at flytte gods fra lastbiler til toget. Det kan fjerne tusindvis af vognlæs fra vejene og barbere sektorens klimaaftryk, fortæller stifter

Der var en vis undren bag den idé, Heine Blach Jensen en dag fik i sin bil på motorvejen. Flankeret af den ene lastbil efter den anden bemærkede han i samme øjeblik et tog passere i høj fart på højre side. Hvorfor lå al godset på vejen, når toget kørte i samme retning lige ved siden af, spurgte han sig selv.

Godt 14 år, adskillige millioner udviklingskroner og flere prototyper senere er den nordjyske erhvervsmand med erfaring fra shipping- og logistikbranchen klar til at udrulle et koncept via sin virksomhed Safe Green Logistics, der ifølge stifteren løser “en gordisk knude”.

Det skal gøre det muligt at flytte gods fra lastbiler til tog langt hurtigere end hidtil, på omkring et til to minutter. På den måde kan antallet af lastbiler på motorvejene falde, og CO2-aftrykket fra transportsektoren skrues kraftigt ned.

“Den sidste prototype klarer sammenlagt 40 ton horisontalt mellem en jernbanevogn og en lastbil. Og det er derfor, vi nu kan sige, at vi er klar til at ‘go-to-market’,” siger Heine Blach Jensen om konceptet Container Transfer Systems, der er blandt dette års Børsen Bæredygtig Cases.

“Vi har patenteret den her løsning, som er skalerbar i hele Europa,” supplerer kommerciel chef Keld Rørmose.

Tusindvis af vognlæs

Visionen er, at tog i fremtiden kan dække de lange strækninger af transporten, mens eldrevne lastbiler kan tage sig af de kortere og lokale afstande på op til 50 kilometer til og fra togskinnerne.

Planerne går alene i Danmark på at fjerne adskillige tusinde vognlæs fra vejene. Især er der et stort potentiale i at kombinere gods- og passagervogne i de samme tog. Håbet er, at det kan blive et udbredt fænomen i Danmark “inden for en femårig periode”.

“Når vi har opskaleret til et fuldt nationalt system, vil vi være i stand til at flytte 5000 regionale lastvognlæs dagligt væk fra vores motorvejsnet i Danmark alene,” siger Heine Blach Jensen.

Konkret har Safe Green Logistics et samarbejde med Deutsche Bahn om prøvetransporter mellem Aalborg og Høje Taastrup kombiterminal. Deutsche Bahn oplyser, at det ikke i nær fremtid vil være muligt at kombinere gods- og passagervogne, blandt andet fordi godstoge ikke har tilladelse til at køre så hurtigt som passagertoge.

Heine Blach Jensen og Keld Rørmose medgiver, at der nu ligger en stor opgave foran dem i at overbevise andre om potentialet i løsningen, og det kræver omstillingsparathed i såvel erhvervslivet som politisk.

Det har blandt andet betydet et nyligt besøg hos Folketingets Transportudvalg for at præsentere ideen om at kombinere passagerer og gods i de samme tog.

“Det har jo altid været et ikkediskutabelt område, fordi det aldrig har kunnet lade sig gøre. Og så kommer der nogen nu og siger, at det godt kan lade sig gøre,” siger Keld Rørmose.

“Vi ryster ikke på hånden. Vi ved, at teknologien er der, og at det kun er et spørgsmål om vilje.”

Midler fra EU

Det har kostet omkring 80 mio. kr. at udvikle Safe Green Logistics’ koncept. Heraf kommer godt halvdelen, ca. 45 mio. kr., fra EU-midler og Trafikstyrelsen, fortæller Heine Bach Jensen og Keld Rørmose.

Safe Green Logistics er et datterselskab i Heine Blach Jensens Blach Holding-koncern. To personer, heriblandt Heine Blach Jensen, er fuldtidsansatte i Safe Green Logistics, mens Keld Rørmose arbejder i virksomheden på deltid. Bestyrelsen har den tidligere folketingspolitiker og minister Jakob Axel Nielsen for bordenden.

“Vi har jo ikke omsat for en krone endnu i Safe Green Logistics, så på den måde fylder det ikke ret meget. Men det er noget, jeg arbejder med på daglig basis på linje med mine andre aktiviteter i forretningen,” siger Heine Blach Jensen.

Safe Green Logistics har ikke egen produktion, men indgår konkret samarbejder med producenter, som kan implementere løsningen i togvogne og lastbiler.