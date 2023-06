Mens forhandlingerne spidser til: Danske ministre lovpriser global shippingafgift

Ministre har høje ambitioner om at beskatte den globale skibsfart, men kampen har været undervejs i flere år, og brancheorganisation er skeptisk

En ny og strammere beskatning kan blive resultatet, når FN’s søfartsorganisation IMO mødes i starten af juli for at lægge en ny klimastrategi for den internationale skibsfart.

Sådan lyder det samstemmende fra erhvervsminister Morten Bødskov (S) og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S).

Til mødet står Danmark på vegne af EU nemlig i spidsen for at forhandle en global afgift på shippingindustriens fossile brændstoffer på plads, som ifølge de to ministre kan få betydning for ikke alene shippingindustrien, men også dansk erhvervsliv og hele verdens klima.

Jeg kan ikke understrege nok, at hvis det her sker, er det historisk Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

“Jeg kan ikke understrege nok, at hvis det her sker, er det historisk. I årtier har det været diskuteret blandt progressive politiske kræfter, hvordan man kan lave en global beskatning, der kan tilvejebringe midler til verdens fattigste lande,” siger Dan Jørgensen og bakkes op af sin kollega:

“Hvis det lykkes, vil det være en total gamechanger for både skibsfarten og den måde, vi laver globale aftaler på. Det er der ingen tvivl om,” siger Morten Bødskov.

Prisgab skal lukkes

Det er endnu ikke sikkert, at afgiften vil blive en realitet, men hvis den bliver gennemført, vil den uanset hvad efterlade et provenu, der i øjeblikket forventes at lande i størrelsesordenen 100 mia. kr. om året globalt.

Hvad provenuet skal gå til, er dog heller ikke sikkert. Men ifølge Dan Jørgensen kan klimafgiften blive det eksempel, verden har ventet på, hvad angår finansieringssystemer, hvor provenuet bruges på at tilgodese fattige landes klimaudfordringer.

“Der er et enormt behov for at finde innovative finansieringskilder, og det her kan blive den første af sin art ” siger Dan Jørgensen.

Jeg tror faktisk ikke på, at det sker denne her gang Jenny N. Braat, direktør,Danske Maritime

Samtidig lyder det fra Morten Bødskov, at der også er brug for incitamenter til at drive hele sektorens grønne omstilling. Lige nu er det nemlig dobbelt til fire gange så dyrt at sejle på grønne som fossile drivmidler.

Hvis det prisgab ikke bliver lukket, er der en reel risiko for, at der heller ikke bliver nogen omstilling af skibsfarten, fastslår ministeren.

Tidligere har Børsen beskrevet, hvordan Mærsk også har skubbet på for, at afgiften skal komme på tale, da afgiften er nødvendig for, at shippinggiganten kan sikre de investeringer i den grønne omstilling, så de ikke mister værdi.

Kan det lade sig gøre?

Selvom kilder tæt på forhandlingerne tidligere har fortalt til Børsen, at afgiften aldrig har været tættere på at blive en realitet, kræver det først og fremmest, at der er overvejende enighed blandt medlemslandene i IMO.

Netop det betyder, at Jenny N. Braat, direktør i brancheorganisationen Danske Maritime, er skeptisk over for de høje forventninger til forhandlingerne.

“Hvis det lykkes, er der ingen tvivl om, at det bliver en kæmpe gamechanger, og jeg må også sige, at det danske system har lagt rigtig mange ressourcer i det her. Det er der ingen tvivl om, men jeg tror faktisk ikke på, at det sker denne her gang,” siger Jenny N. Braat og tilføjer:

“Det er en meget stor udfordring, at nogle af de udviklingslande, der er med, frygter, at det går ud over dem, hvis det bliver dyrere at transportere.”

Selvom flere medlemslande har vist sig at være knap så begejstrede for tanken om at udligne prisgabet, forbliver både Dan Jørgensen og Morten Bødskov optimistiske. Begge peger de på, at EU i sig selv har et stærkt mandat, mens amerikanerne, lande i Østen og Mellem- og Sydamerika bakker op om afgiften.

Faktaboks Mødet i IMO IMO er FN’s søfartsorganisation, der samles i juli for at lave en ny klimastrategi for international skibsfart. Mødet i IMO handler i første omgang om, at medlemslandene skal nå til enighed om, hvor meget og hvornår skibsfarten skal reducere sine udledninger. Fra dansk målsætning arbejdes der for en klimaneutral sektor i 2050.Derudover skal det diskuteres, hvordan strategien skal implementeres ved blandt andet teknisk og økonomisk regulering. Det er her, at forslaget om en afgift kommer på tale, som Danmark forhandler på vegne af hele EU.

Det synspunkt deles også af Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier:

“Det er politik, og der er forhandling til det sidste, så det er meget svært at spå om sandsynligheden. Jeg vil dog godt sige, at jeg ærlig talt bliver skuffet, hvis ikke det ender med en ambitiøs aftale.”

Hun understreger, at der kæmpes indædt for at lande en aftale, og at der bl.a. har været aktivitet i Ghana, Singapore og Filippinerne for at overbevise tvivlere.

“Vi kommer til at forsøge at påvirke resultatet, helt til konklusionerne skal vedtages,” fastslår hun.