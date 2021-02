Markedet for ladestandere til elbiler tordner højere op

Mens politikere på begge sider af midten råber på udviklingen af ladeinfrastrukturen i Danmark, er markedet for at rejse ladestandere til elbiler eksploderet.

Den største spiller på området i Danmark er selskabet Clever, der i efteråret fortalte, at virksomheden vil opføre over 10.000 offentlige ladepunkter i landet inden 2025. Der er ingen tvivl om, at markedet er i en rivende vækst, og vi positionerer os til at kunne være en frontfigur i elektrificeringen af vejnettet Casper Kirketerp-Møller, adm. direktør, Clever

Det mål er blevet mere realistisk den seneste tid. Især efter Clever fik skudt en kvart mia. kr. i ryggen af sin ejer, energiselskabet Andel Holding, det tidligere Seas NVE.

Adm. direktør i Clever, Casper Kirketerp-Møller, fortæller, at selskabet i øjeblikket ansætter nye medarbejdere hver måned for at følge med.

“Der er ingen tvivl om, at markedet er i en rivende vækst, og vi positionerer os til at kunne være en frontfigur i elektrificeringen af vejnettet. Med den ambition og vores fokus på at danne partnerskaber med både bilproducenter og andre virksomheder regner vi med at kunne være en profitabel virksomhed i 2022,” lyder det fra Clever-direktøren.

Hos operatøren er salget spurtet afsted med årlig fordobling af omsætningen fra 2016-2019, hvor toplinjen senest viste 66 mio. kr., mens rentabiliteten også er på vej mod sorte tal. Clevers ebitda, eller driftsrentabilitet, gik fra minus 23 mio. til minus 12 mio. i 2019. 300 pct. forøgede Clever sit antal af ladestandere med i 2020

Nu forventer Clever, at omsætningen for 2020 rammer over 132 mio. og ebitda går i nul, lyder det fra Casper Kirketerp-Møller. Selvom Clevers tilstedeværelse breder sig hurtigt ud over det danske vejnet, og operatøren har store økonomiske muskler i ryggen, er der langtfra tale om, at selskabet er ved at udvikle monopollignende tilstande.

Plads til flere i markedet

Ifølge regeringens seneste plan fra december 2020 skal der være 750.000 elbiler på de danske veje inden 2030, og de skal alle have mulighed for at få fyldt batterierne på daglig basis. Ifølge en rapport fra analysehuset Ea Energianalyse i 2019 vil det kræve 200.000-600.000 ladestandere i alt at servicere den elbilsflåde.

Til sammenligning opførte Clever i alt 15.000 ladepunkter i 2020 fordelt på private og offentlige destinationer.

Derfor er flere aktører i gang med at sætte sig på udbuddet af ladepunkter, der skal sikre, at elbilerne ikke går i stå. Bl.a. traditionelle olietyngede virksomheder som tankgiganten Q8, der 17. december meldte ud, at tankgiganten inden for fem år vil have etableret lademuligheder på sine 1100 lokationer i Danmark. Faktaboks Elbiler i Danmark Gennem skattereformen fra december fredes elbiler for afgifter, så længe de ikke koster over 515.000 kr. Tidligere var beløbsgrænsen 400.000 kr. Ladebokse opsat privat af en arbejdsgiver beskattes ikke længere og kan beholdes afgiftsfrit, hvis man har haft beskattet firmabil i seks måneder. Der er en lang række operatører af ladestandere i Danmark, heraf er de mest prominente Clever, E.ON, Tesla, Ionity og Sperto.

Også operatøren E.ON har de seneste år investeret et trecifret millionbeløb i at udbygge sit netværk af nu over 1600 offentlige ladestationer.

Hos Rådet for Grøn omstilling kalder seniorrådgiver Jeppe Juul udviklingen naturlig, fordi hele samfundet arbejder sig væk fra fossile brændstoffer på vejnettet.

“Alt tænkeligt tyder på, at fremtiden for vejtransporten er elektrisk. Jeg tror, udbygningen kommer langt hurtigere, end man hidtil har regnet med,” fortæller han.

Drypper på installatører

Efterspørgslen på opførelse af ladestandere kan også mærkes i andre brancher – f.eks. hos erhvervsorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer over 55.000 medarbejdere, bl.a. inden for elinstallation.

Her ser underdirektør Simon O. Rasmussen markedet som en potentiel guldgrube for de installatører, der klarer den praktiske opkobling af ladestanderne. Markedet for ladestandere ikke er afhængigt af salget af elbiler. Det er den anden vej rundt Simon O. Rasmussen, underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne

“Vi ved, at det er et marked, der kommer, og det er en stor mulighed, der skal gribes af vores branche. Man skal dog huske på, at markedet for ladestandere ikke er afhængigt af salget af elbiler. Det er den anden vej rundt,” siger underdirektøren og uddyber:

“Vi går og håber, at det fra politisk side bliver gjort endnu mere attraktivt at opføre ladestandere i Danmark.”