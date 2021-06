Legetøjskoncernen fremviser nu den første prototype på legoklodser i genanvendt plast. Det nye materiale kan skabe en betydelig CO2-besparelse for Lego, som har sat et ambition om, at materialerne skal være fuldt genanvendelige i 2030

Tim Brooks ryster otte grå klodser ud af en lille plastikpose.

Han er bæredygtigsdirektør i Lego, og de grå klodser med den velkendte form er som de første i verden lavet af pet-plast. Det er genanvendt plast af den type, som man kender f.eks. fra sodavandsflasker.

Klodserne på bordet i det nybyggede hovedkontor Lego Campus ser ud som en almindelig legoklods. Men strukturen føles lidt anderledes end den almindelige klods, og det samme er fornemmelsen, når man sætter klodserne sammen med et klik, der lyder lidt lavere, end det plejer.

Samtidig er de små, grå klodser et helt konkret bevis på, hvor udfordrende det er for virksomheder som Lego at finde erstatningsmaterialer. De skal ikke bare opfylde samme funktion som de konventionelle klodser, men også være mere bæredygtige.

“Jeg er i ivrig,” siger Tim Brooks om arbejdet, der har stået på i mange år.

Lego har forsøgt sig med omkring 250 materialer for at nå frem til klodsens konsistens, og investeringen har været stor. I første omgang investerede Lego 125 mio. dollar i 2015 for at finde fremtidens materiale til legetøjet, og i 2020 blev yderligere 400 mio. dollar investeret i udvikling af bæredygtighed i Lego, herunder udvikling af et nyt materiale til klodserne.

Udskiftningen af materialet til klodserne til genanvendt pet-plast er en vigtig del af Legos strategi om at udlede mindre CO2. Materialeforbruget hos Lego udgør lidt over 30 pct. af det samlede CO2-aftryk for legetøjskoncernen. Faktaboks Legos arbejde med bæredygtighed I 2030 skal alle kerneprodukter hos Lego være fremstillet af bæredygtige materialer. Den nye klods er et af eksemplerne. I 2025 skal al emballage hos Lego være fremstillet af genanvendte materialer eller af materialer, der skal kan genanvendes. Lego arbejder efter de videnskabeligt fastsatte mål – de såkaldte SBTI – med at nedbringe CO2 i lighed med en lang række større selskaber.

Den lange udviklingsproces er ikke slut endnu for de mere end 150 ansatte, der er fokuserede på arbejdet.

“Der går i hvert fald 18-24 måneder, før de kan findes i butikkerne,” siger Tim Brooks og fortæller, at man stadig mangler at finde ud af præcist, hvordan klodserne får farve.

Selvom klodserne måske kan findes i nogle legepakker om et til to år, er der længere vej til en skala som f.eks. 5 mio. klodser, understreger Tim Brooks.

“Vores evne til at få det genbrugte materiale ind som en del af porteføljen er et stort arbejde. Spørgsmålet er også, hvordan de genbrugte materialer spiller sammen,” siger han og peger på, at alle dele i Lego-universet skal passe sammen med 20 forskellige materialetyper.

En lille fisk

En af de helt store udfordringer for arbejdet med klodserne er at skaffe nok af den plastik, der kan genanvendes. Lego risikerer at skulle konkurrere med langt større plastikfirmaer om at få nok pet-plast. En udfordring, som blandt andet Pepsi også allerede forudser. I dag bruger Lego 110.000 ton plastisk om året; nok er virksomheden kendt som brand, men stadig en lille forbruger på området.

“Vi er en lille fisk på det globale plastikmarked,” konstaterer bæredygtighedsdirektøren.

I 2030 skal alle materialer i en legoæske være af genanvendelige materialer, enten fra biologiske materialer som cellulose eller genbrugt plastik; det gælder enhver detalje som bilernes dæk eller den lille kappe på legopigen.

Det er langt fra normalt, at Lego melder nyt ud om prototyper. Og der var også overvejelser i selskabet om at vente til, at den fuldt færdige genanvendte klods lå i butikkerne. Men for selskabet handler det også om at skabe bevægelse og samarbejde på området hos bl.a. materialeleverandørerne.

“For os er det her et betydeligt skridt,” siger Tim Brooks.