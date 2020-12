Klimabevægelse ruller ind over det danske tech-miljø

En gruppe af ledende investorer og iværksættere i det danske tech-miljø går nu aktivt ind i klimakampen for at skabe handling bag snakken.

“Vi begynder at se, at stifterne spørger ind til, hvor pengene kommer fra. Om det er grønne eller sorte penge,” forklarer Jeppe Høier, der er investeringspartner i Maersk Growth med mange års erfaring i at parre den digitale branche med bæredygtighed.

Moderne superstjerner

Initiativet Leaders for Climate Action (LFCA) er en klimabevægelse fra Tyskland med knap 1000 medlemmer globalt som Delivery Hero, der med sin platform for takeaway er udbredt i mere end 40 land, og delebiltjenesten Blablacar med 70 mio. brugere.

Nu skal initiativet skubbes frem i den danske branche, hvilket Jeppe Høier blandt andre står for. Arbejdet med LFCA foregår udenfor Maersk-regi, understreger han og tilføjer om egne investeringer.

“Det er vigtigt for mig, at de iværksættere, jeg investerer i, er med til at flytte det her fremad,” forklarer han.

“Vi må hver især gøre, hvad vi kan. Det er virksomhedsledere, vi arbejder med. Vi har et afgørende aftryk på, hvordan pengene bliver brugt i samfundet. Iværksætterne bliver set som den moderne superstar. Mange ser op til dem og kigger på, hvordan de gør, og de har en stor drivkraft.”

Jeppe Høier har allieret sig med sin tidligere chef Jimmy Fussing Nielsen, der er medstifter af en af Danmarks største venturefonde Heartcore Capital, som siden 2007 har rejst over 4 mia. kr. i fire forskellige fonde.

“Vi allokerer kapital fra internationale investorer som pensionskasser og alt muligt andet ned i startups, så vi har ret stor indflydelse på dele af dagsordenen,” siger Jimmy Fussing Nielsen og fortsætter:

“Vi kan ikke løse klimaproblemet alene, men vi kan vise det gode eksempel ved at gå forrest.”

Caroline Chalmer bekræfter som medstifter og adm. direktør for den digitale smykkevirksomhed Finematter, at det grønne islæt betyder noget i jagten på investorer.

“Derfor var det vigtigt for os, da vi valgte investorer til Finematter, at de personer, vi fik med om bord, delte samme verdenssyn som os og troede på vores vision om at skabe en bæredygtig virksomhed,” skriver hun.

Hun er sammen med over 20 andre erfarne ledere fra både startup- og investormiljøet gået med i LFCA og håber, det vil inspirere andre til at følge samme filosofi. Også serieiværksætter Tommy Ahlers, der også er investor og medlem af Folketinget for Venstre og tidligere direktør for Just Eat, investor og medstifter af TechBBQ Klaus Nyengaard, er på listen.

Faktaboks LFCA: Leaders For Climate Action Startede i 2019 blandt tyske iværksættere i Berlin. Har i dag 934 medlemmer med ca. 111.000 ansatte. Medlemmerne har købt klimakompensation for 6,07 mio. dollar og reduceret samt kompenseret for 339.700 ton CO2. Over 60 pct. af selskaberne vil reducere ved at skifte til vedvarende energi og CO2-neutral dataleverandør samt strammere rejseregler. Kilde: LFCA

“Idéen er, at man skal gøre det til en del af sit liv så godt som muligt og gøre en personlig forskel i at mindske CO2-udledningen og sprede det i netværket af grundlæggere og investorer,” siger Jeppe Høier.

Grønt fylder mere

I dag betyder det grønne islæt langt mere for iværksættere end tidligere, forklarer Jes Broeng, professor på DTU’s Center for Technology Entrepreneurship og en del af det 14. klimapartnerskab for grønt iværksætteri. At iværksættere og investorer i tech-miljøet går sammen om et klimainitiativ er ifølge Broeng et udtryk for, at Danmark er ved at få et mere modent og nuanceret investeringsmiljø.

“Det er ekstremt positivt. Iværksætterne er afgørende for at få flyttet de tidlige teknologier ud fra laboratorierne,” siger han.

Derfor en tæt kobling mellem iværksættere og investorer meget vigtigt.

“Jeg tror, det kan have større betydning, end man umiddelbart forventer, fordi der rent faktisk kommer nogle løsninger ud af den her slags initiativer, og det skaber en kulturforandring. Det er selvfølgelig ikke løsningen på alle problemer, men mangfoldigheden og at komme i gang er afgørende,” siger han.

Ved at tilslutte sig Leaders For Climate Action giver en leder et personligt “grønt løfte” om at sænke sit klimaaftryk, ligesom virksomheden giver et løfte om at arbejde på at reducere CO2-udledningen og udnævner en såkaldt klimaofficer.

Faktaboks Ledere og investoreri LFCA Danmark Over 20 prominente iværksættere, ledere og investorer i den digitale industri har tilsluttet sig Leaders for climate action i Danmark indtil nu. Jeppe Høier, partner Maersk Growth Jimmy Fussing Nielsen, partner Heartcore Capital Jacob Fonnesbach Aqraou, angelinvestor Caroline Chalmer, medstifter og adm. Direktør Finematter Tommy Ahlers, iværksætter, investor og medlem af Folketinget for Venstre Klaus Nyengaard, medstifter TechBBQ og Letsbuild Phillip Chambers, medstifter og adm. direktør Peakon Thomas Krog Jensen, adm. direktør Copenhagen Fintech Christian Tang-Jespersen, partner ACME Capital Natasha Saxberg, adm. direktør for interesseorganisationen IT-Branchen Chris Lykke Christensen, medstifter og finansdirektør Nøie Eric-Alan Rapp, partner Vækstfonden Agrifood Barbara Taudorf Andersen, angelinvestor Thomas Nordman Canguilhem, medstifter og adm. direktør Ecotree Peter Bardenfleth- Hansen, CGO Streetscooter Dragana Vukasinovic, stifter og adm. direktør Fauna Smart Technologies Christian Motzfeldt, angelinvestor Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner Seed Capital Erdem Ovacik, medstifter og adm. Direktør Donkey Republic Casper Sevnsson, stifter og adm. direktør Citylogistik Danmark Patrick Schmidt, co-CEO Global Fashion Group Jimmy Maymann, angel investor og tidligere adm. direktør Huffington Post Kilde: LFCA Danmark

Hos Heartcore Capital har man udnævnt en klimaofficer til at have styr på fondens aftryk og hvordan, der skal arbejdes med at sænke det løbende, hvilket er et krav i LFCA. Det er desuden et krav fra LFCA, at mål og kompensation hvert år bliver gentaget. I forbindelse med en ny fond på over 1 mia. kr. vedtog Heartcore Capital, at man fremover vil stille krav om bl.a. klimarapportering fra de virksomheder, der investeres i, hvilket er blevet efterlevet siden starten af 2020.

“I den proces har vi lavet en model, hvor vi forpligter os til at rapportere på to hovedparametre. Det ene er CO2, og det andet er kønsdiversitet. Det rapporterer vi på til investorerne, så hver gang vi laver en ny investering, tager vi tankegangen med i investeringsaftalen,” siger Jimmy Fussing Nielsen.

Ifølge ham betyder rapporteringen, at der bliver mere fokus på klima blandt aktionærer, bestyrelse og ledelse i virksomhederne, som Heartcore Capital investerer i.

Frygt for greenwashing

Da Jimmy Fussing Nielsen blev præsenteret for initiativet, var han først bekymret for, om det var politisk. Det havde han ingen interesse i, og det er også et af spørgsmålene fra det danske miljø. Den hyppigste reaktion har været, at det er et godt formål. Nogle kan ikke overskue tidsforbruget her og nu, mens få har ment, at det var for lidt og anset det som greenwashing.

Det afviser Jimmy Fussing Nielsen dog, at der er tale om. Også selvom LFCA ikke tjekker op på, hvorvidt ledere og virksomheder lever op til løftet.

“Frygt for greenwashing er bare ikke et godt svar på ikke at gøre noget. En masse virksomheder udnytter det her i marketingskampagner, men her er der ikke nogen, der skal sælge noget. Vi har virksomheder, der føler, de vil tage et ansvar og løfter noget personligt inden for klimaneutralitet,” siger han.

I løbet af det første år går et gennemsnitligt medlem af LFCA efter at reducere klimaaftrykket med 20 pct. Hos de danske initiativtagere er der ingen tvivl om, at fremtidens virksomheder er dem, der tager klimaagendaen alvorligt.

“Hvis man i fremtiden ikke er grøn, vil man ikke have en license to operate. Profit og grønt er ikke to modsætninger. Hvis man ikke gør det her, så rammer det ens profit,” siger Jimmy Fussing Nielsen.

