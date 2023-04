Iværksættere blæser til kamp mod millioner af gasfyr

Med millioninvesteringer i ryggen og 15 medarbejdere forsøger startuppen Lun at gøre varmepumper lettere at håndtere for vvs’ere, så efterspørgslen på klimaneutral varme kan mættes

Da russiske tropper for et år siden trillede over den ukrainske grænse, ringede Martin Collignon til sin studieven Anders Valentin.

"‘Jeg tror sgu, at det er nu,’ sagde jeg. Så lagde vi en præsentation af vores tanker på Linkedin og fik en af de store investorer med allerede dengang.”

De to er i dag direktør i og medstifter af varmepumpevirksomheden Lun. Med virksomheden vil de levere et værktøj, som installatører af varmepumper kan bruge til at effektivisere planlægning og tilbud af varmepumper. Håbet er, at det kan gøre vvs’ere mere interesserede i opgaven og sætte fart på omstillingen af europæiske hjem.

“Vvs’ere er det fag, der mangler allermest i hele Europa. Det var det allerede før energikrisen og endnu mere i dag. Allerede dengang sagde alle rapporter, vi læste, at varmepumper bliver fremtidens teknologi. Dengang var problemet at få folk til at købe dem, men vi kiggede fremad og kunne se, at det største problem ville blive at installere dem,” husker Martin Collignon.

Krigen skubbede i gang

Han og Anders Valentin havde siden foråret 2021 planlagt at blive en del af løsningen på et væsentligt klimaproblem: Knap fire ud af fem europæiske huse er opvarmet af et kul-, olie- eller gasfyr, og langt størstedelen ville kunne udskifte det med en varmepumpe.

Hverken forretningsmæssigt, eller når det kommer til potentielle CO2-besparelser, er Danmark det mest interessante Martin Collignon, stifter og adm. direktør, Lun

I det halve år, der gik, forsøgte de at lære branchen at kende, men krigen gjorde, at deres projekt blev til en hastesag. For mens efterspørgslen på varmepumper eksploderede, var vvs’ere stadig en mangelvare, og deres incitament til at installere varmepumper i stedet for toiletter og køkkener var små.

“Din rolle som vvs’er eller elektriker i en varmepumpeinstallation er langt større end for andre installationer. Du skal pludselig kende tilskudspuljer, du skal gerne vide noget om finansiering på grund af prisen, og du skal sikre dig, at du ikke løber ind i forsyningsproblemer,” siger Martin Collignon.

Derudover kræver installationerne besigtigelse, og de fleste kunder får tilbud fra flere virksomheder, og mange vælger slet ikke at benytte nogen af dem. Hertil kommer, at der både skal en elektriker og vvs’er til at installere en luft til vand-varmepumpe, hvorfor virksomhederne gerne skal have godt samarbejde med kolleger i branchen. I nogle tilfælde kan der tilmed blive brug for hjælp til at grave ud eller et behov for en kølemontør. Alt i alt lyder virksomhedens estimat, at 40 pct. af arbejdstiden på en varmepumpeinstallation ikke går med at installere varmepumpen.

“Alt det skal vi gøre så nemt som muligt, så installatørerne kan være mere effektive, for vi har alle sammen brug for de installationer, de laver,” siger han.

Gjorde softwarens arbejde

Frem til december arbejdede Luns medarbejdere manuelt med at lave det forarbejde og den koordinering, som de så et behov for. Siden nytår har virksomheden kun beskæftiget sig med at lave den software, der skal løse opgaven fremover.

I dag tæller Lun – takket være gentagne investeringsrunder – 15 medarbejdere, der primært arbejder på at udvikle software, som virksomheden venter at lancere til de første kunder inden for få uger.

Senest har klimainvestoren Norrsken VC sammen med Lowercarbon Capital, Partech Partners og Foundamental investeret 10,3 mio. euro (ca. 76 mio. kr.) i Lun, men Foundamental og bl.a. Xoogler Ventures har tidligere investeret i selskabet. Det har medført, at Lun nu breder sig på europæiske markeder.

“Danmark er et godt testland for os. Her er digitaliseret, og varmepumper er en velkendt teknologi, men hverken forretningsmæssigt, eller når det kommer til potentielle CO2-besparelser, er Danmark det mest interessante,” påpeger Martin Collignon og henviser til, at Tyskland og Holland, hvor Lun netop er ved at etablere sig, har større potentiale.

På sigt satser stifterne på at udbrede virksomhedens sigte endnu mere. Målet er at mindske hjemmenes CO2-aftryk helt generelt. Her nævner Martin Collignon blandt andet solceller som et potentielt næste område at kaste sig over.

“Men vi løber nok ikke tør for gasfyr at udskifte lige foreløbig,” konstaterer han.