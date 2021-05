Marine Partner vil fordoble omsætningen og håndtere farligt affald gennem nyt opkøb, fortæller ejerleder

Når enorme container- og tankskibe lægger til ved industrihavnene langs de danske kyster, har de tonsvis af beskidt spildevand med ombord.

Og markedet for at hjælpe shippingindustrien og resten af erhvervslivet af med forurenet vand er på vej op.

Det fortæller stifter og ejer af den danske iværksættervirksomhed Marine Partner, Theis Rinaldo Andersen, der nu køber to renseanlæg til spildevand af den globale Fortum-koncern.

Han er selv uddannet skibsfører og har i en årrække arbejdet som en slags blæksprutte, der var i kontakt med en lang række skiftende aktører, for at håndtere affaldet fra shippingsektoren. Vi ved godt, det ikke er regnbuer og enhjørninger det hele, men det er trods alt bedre, at vi kan få udnyttet mest muligt af produktet Theis Rinaldo Andersen, stifter og adm. direktør, Marine Partner

I 2018 brød han ud af den rolle og stiftede Marine Partner, som samler en løsning af logistik, behandling og dokumentation for affaldet.

“Vi fungerer både som en agent for shippingindustrien, der hjælper skibe med at finde frem til den mest effektive rensning af deres spildevand. Samtidig er vi ved at opbygge en infrastruktur, hvor vi selv kan rense mest muligt spildevand for kunderne,” fortæller Theis Rinaldo Andersen om opkøbet.

Et tocifret millionbeløb er lagt på bordet med støtte fra Vækstfonden, og til gengæld overtager Marine Partner 100 pct. af aktierne i Fortums datterselskab Fortum Waste Solutions OW, der driver to renseanlæg i Esbjerg og Aarhus, hvor syv medarbejdere også bliver en del af Marine Partner.

Renseanlæggene bliver fremover drevet under navnet Nordic Oily Waste, der er et søsterselskab til Marine Partner.

Bøvlet vand

Indtil videre har Nordic Oily Waste selv drevet et specialdesignet renseanlæg til modtagelse af store mængder skibsaffald ved Grenaa Havn i Midtjylland, som kan modtage specifikke typer spildevand. De købte anlæg kan til gengæld håndtere spildevand med langt flere typer affaldsstoffer som tungmetaller og kemikalier.

Mens virksomheden på sit anlæg i Grenaa håndterer 95.000 ton spildevand om året, bliver det gennem opkøbet af de nye anlæg muligt at øge kapaciteten med 80.000 ton ekstra. Målt på omsætningen er mulighederne langt større på selskabets nyerhvervelse, fortæller Theis Rinaldo Andersen. Faktaboks Marine Partner

Marine Partner omsatte for 35 mio. kr. i 2020, og planen er, at omsætningen bliver mere end fordoblet med opkøbet af Fortum Waste Solutions.

“Det er langt mere bøvlet vand, vi kan rense i Aarhus og Esbjerg. Det kan være virkelig komplicerede sammensætninger af affaldsstoffer fra elektronikvirksomheder eller malingproducenter. Og så hænger pris og behandlings kompleksitet selvfølgelig sammen,” siger han og tilføjer, at der nu skal investeres et millionbeløb i at gøre de to nye anlæg så effektive som mulige.

Investerer og upcylcer

F.eks. skal overskudsenergien fra renseprocessen udnyttes mere effektivt.

“Vi producerer omkring 2 MW energi om dagen og bruger 60-70 pct. af energien selv, mens resten bliver brugt som overskudsvarme til vores naboer. Vi vil investere

Marine Partner kan udover at rense spildevand med indeholdt olie også opgradere spildolien, så den f.eks. kan anvendes i tung industri.

“Vi ved godt, det ikke er regnbuer og enhjørninger det hele, men det men det er i mine øjne væsentligt bedre, at vi får genbrugt og upcyclet så meget som muligt, i stedet for at affaldet bliver destrueret uden videre omtanke,” fortæller Theis Rinaldo Andersen.

Han vil ikke nærmere ind på, om selskabet skal lave flere opkøb den kommende tid, men slår fast, at målet stadig er at vokse på kapacitet.