Camilla Enge ændrer den traditionelle tilgang til fødevarelogistik med sit selskab Refarmed, der samarbejder med Jespers Torvekøkken. Den 43-årige iværksætter sætter ord på sin ambition

“Teknologien til vertikal farming er slet ikke det spændende. Det kan effektivisere produktionen, men den egentlige disruption ligger i, hvordan den kan bruges til at decentralisere vores fødevaresystem.

Vi har en forretning komplet drevet af efterspørgsel. Det vi sår, er også det, vi sælger. På globalt plan går 14 pct. af alle afgrøder, der bliver dyrket, til spilde, før de rammer salgskanalen. Inden for gartneribranchen regner man ca. med, at 10 pct. af varerne, der er klare til salg, også går tabt.

Kimen i vores forretning er at producere til lokal efterspørgsel. Det er ingen hemmelighed, at vertikal farming er en klimasynder med sit høje energiforbrug. Derfor er det super vigtigt, at man har en forretningsmodel omkring det, så det bliver brugt i en bæredygtig sammenhæng. Vi sparer kloden for 1,9 kg CO2 pr. kilo grønt, vi producerer. Vores mission er ikke at få mere vertikal farming ud i verden eller producere mere på mindre plads. Vi vil producere det, der er brug for, der hvor det bliver spist Camilla Enge, stifter, Refarmed

Ingen transport

Vi har en kælder på 250 kvm ude hos vores kunde Jespers Torvekøkken i Søborg. Det er en høj kælder med 4 meter og 66 cm til loftet. Her dyrker vi i fem lag i fuldautomatiserede systemer. Vi har også et andet rum, hvor vi laver mikrogrønt som karse på reoler. Vi dyrker salat, brøndkarse og purløg, som matcher deres forbrug.

Vi har ingen emballage og kun fem skridt hen til vareelevatoren op til køkkenet. Når køkkenpersonalet tjekker ind kl. 5 om morgenen, kan de finde det, vi har høstet aftenen før. Ved frokosttid ligger det på tallerkenen hos ca. 200 virksomheder og offentlige institutioner.

Børnesygdomme

Det er vores første produktion af denne type. Der har været lidt børnesygdomme i opstartsfasen. I dag producerer vi en tredjedel af det, vi forventede 1. februar. Men vi forventer at nå 60 kg salater om dagen, inden måneden er omme.

Ambitionen er at gentænke det globale forsyningssystem. Jeg har altid været optaget af det strukturelle problem, at vores fødevarer rejser så lange afstande, og at så meget går tabt. Derfor er det alfa og omega for os, at det, vi sår, også bliver solgt og spist. Derfor har vi en salgsaftale på otte år, der sikrer vores afsætning. Jeg kommer selv fra en selvforsynende familie. Min far lavede hele haven til murermestervillaen i Skovlunde om til en køkkenhave. Stort set alt blev dyrket der. Det har jeg taget med mig Camilla Enge, stifter, Refarmed

Egentlig startede jeg med cirkulær økonomi tilbage i 2015 som projektleder på et projekt i Fields om en grøn symbiose mellem shoppingcenteret og et gartneri. Det var her, jeg fandt ud af det store potentiale i at gentænke hele den måde, vi producerer vores mad på.

Inden vi gik i gang med at bygge systemet i Jespers Torvekøkken, analyserede vi deres forbrug. Vi vil gerne lave ting med det højeste klimaaftryk, hvor rigtig mange krydderurter bliver fløjet ind fra Afrika.

Det er også den største udfordring. Jo længere væk, jo billigere er produkterne. Det handler rigtig meget om arbejdskraft. Der bliver fuldautomatisering fuldstændig afgørende for vores forretning for at kunne matche prisen. Hvis vi skal gøre en forskel, skal virksomheder ikke betale 40 pct. mere end normalt.

Vi har ikke automatiseret vores så- og høstmaskine endnu. Når det bliver automatiseret ryger der mange mandetimer. I dag er vi 1,5 gartner og mig selv.

Jeg kommer selv fra en selvforsynende familie. Min far lavede hele haven til murermestervillaen i Skovlunde om til en køkkenhave. Stort set alt blev dyrket der. Det har jeg taget med mig i en årrække som midaldrende husmor med en nyttehave ved Amager Strand med alt fra kartofler til artiskokker. Derfor er det super dejligt at komme ind i produktionen igen, efter år med computer og møder uden fingrene i jorden. Jeg er tilbage ved det, jeg brænder for. Gode, rene produkter med minimalt klimaaftryk.

Vi har allerede vores næste projekt i pipelinen. Det bliver noget større, men stadig et markedsmatch som gartneriet i Søborg. Det er især cateringselskaber, der giver mening. Jeg har fået 2,5 mio. kr. i støtte fra Danmarks Grønne Fremtidsfond og 1,5 mio. kr. fra Vækstfonden. Det næste kræver 30 mio. kr.

Om fem år laver vi helt andre produkter end bladgrønt. Noget, der batter lidt mere som importerede produkter i drivhuse. Vores mission er ikke at få mere vertikal farming ud i verden eller producere mere på mindre plads. Vi vil producere det, der er brug for, der hvor det bliver spist.”