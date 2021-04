Mp Denmark har produceret strømper siden 1937. For fem år siden tog virksomheden for alvor hul på arbejdet med bæredygtighed. Direktør Morten Bundgaard deler ud af årenes udfordringer og læring

Morten Bundgaard blev hurtigt klog på, hvor lidt han egentlig vidste, da han i 2016 satte sig for at undersøge, hvordan den gamle strømpevirksomhed mp Denmark kunne sænke sit aftryk på klimaet. Virksomheden fra 1937 skulle modernisere og udvide fabrikken i Letland for en anselig sum, og i den forbindelse gav det mening for den adm. direktør at tænke bæredygtighed ind.

Til maj vil fabrikken med 160 strikkemaskiner delvist køre på strøm fra et solcelleanlæg, som virksomheden har investeret ca. 2 mio. kr. i. Et anlæg, der ifølge direktøren er blandt de fem største i Letland. En række andre tiltag som genbrug af varme og LED-belysning er i løbet af de sidste fem år også kommet til.

Det kræver, at ejerkredsen og bestyrelsen foretager nødvendige strategiske valg. Vi besluttede i bestyrelsen og ejerkredsen, at vi vil det her Morten Bundgaard, adm. direktør, mp Denmark

I dag samarbejder mp Denmark med en stor dansk møbelkoncern om at genbruge garnrester fra produktionen som fyld til hynder. Et andet samarbejde med en industriel designer skal udnytte resterne i lydbatts til at reducere støj.

Morten Bundgaard udpeger her de fem største udfordringer i forbindelse med arbejdet. Og sine bud på løsninger.