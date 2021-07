Ole K. Hansen og Claus Hommelhoff har investeret i tre projekter med vision om at udnytte restaffald fra olivenolie og whisky

Ole K. Hansen havde ikke en decideret masterplan i skuffen, da han for godt seks år siden solgte livsværket, foderproducenten Hamlet Protein, til kapitalfondene Altor og Goldman Sachs. Men pension var han ikke klar til.

Så da muligheden bød sig for at investere i en kommende fabrik til 250 mio. kr. i Hedensted, der skal producere planteproteiner fra hestebønner, valgte han sammen med den aarhusianske forretningsmand Claus Hommelhoff at gå med i projektet, der trækker tråde til hans arbejde med netop planteproteiner til fødevarer hos Aarhus Oliefabrik tilbage i 1970’erne.

Dengang var markedet ikke klar til produkterne. Det er det i dag, forklarer Ole K. Hansen, der kalder det et holdningsskift.

“Det går hurtigere, end jeg nogensinde havde regnet med,” siger han fra niende sal i en kontorbygning i Aarhus, hvor Formuepleje holder til med udsigt til bl.a. Aarhus Havn.

“Man er enige om, at det både er med til at redde verden, udledningen af CO2 og ernæringsproblemer. Det var der ikke lydhørhed for dengang. The sky is the limit. Men jeg er for gammel til at være blåøjet, og der er nogle udfordringer, man skal have løst,” siger Ole K. Hansen med henvisning til smag, tekstur og fordøjelse.

En problematik man dog har løst på fabrikken i Hedensted, understreger han.

De to erhvervsmænd har investeret et tocifret millionbeløb i fabrikken, som selskabet Siccadania skal levere. Virksomheden er langt fra ukendt for Ole K. Hansen. Sammen har de i flere år arbejdet på en anden idé om maltwhisky fra Skotland, som også Claus Hommelhoff er involveret i. Faktisk har de tre partnere i dag tre projekter sammen.

“Fællesnævneren for projekterne er cirkulær økonomi. Det handler om at minimere forbruget af naturressourcer,” siger Ole K. Hansen.

En anden satsning handler om at udnytte resterne fra produktionen af olivenolie, hvor firmaet Olextra ApS er stiftet til formålet.

“Olextra er det yngste projekt og det potentielt største. Meget mere kan vi ikke sige. Men der er bioaktive stoffer i oliven, som man i dag smider væk. Det er en udfordring, at man kun udnytter så få pct. Det prøver vi at gøre noget ved.”

Et udenlandsk universitet er involveret, og prototyper bliver for tiden testet. Det bliver dog først sidst på året klart, om projektet er på rette kurs, lyder det fra parterne.

Det var Claus Hommelhoff, der ledte ham på sporet af oliven efter et møde med en ung pige fra Ramallah i Palæstina, som bl.a. havde arbejdet med olivenolie.

“Mit held gennem livet har været, at jeg altid har fundet nogle dygtige folk at arbejde sammen med,” siger Hommelhoff om årsagen til at gå ind i planteproteiner.

Faktaboks Projekterne En fabrik i Hedensted, der skal udnytte hestebønner som planteprotein, hvor erhvervsmændene har investeret et tocifret beløb.Med selskabet Olextra ApS skal restprodukter fra olivenolie udnyttes til bl.a. planteproteiner. Planen er en fabrik i Middelhavsområdet. Den sidste finansiering skal på plads til et lignende projekt om skotsk maltwhisky, hvor rester skal udnyttes til proteiner til dyrefoder.

“Jeg kan være katalysator, og Ole kan være motoren. Det har jeg det godt med.”

Erhvervsmændene vil ikke sætte beløb på investeringen, men kalder det “overskueligt”.

Det ældste projekt drejer sig om at aftage resterne fra produktionen af maltwhisky i Skotland. Den endelige finansiering skal falde på plads, men destillerierne betaler ifølge Ole K. Hansen for at komme af med biprodukterne, og interessen er derfor stor.

“Hvis det virker i Skotland, virker det også i Irland, Nordamerika og Japan. Så der er perspektiver i det,” siger han.

Parterne har kig på et stykke land i det nordlige Skotland, hvor en fabrik skal bygges.

“Vi vil ikke bare lave et godt produkt, vi vil løse industriens spildproblemer,” siger han.

I første omgang er det tænkt til dyrefoder, hvor en storkunde ifølge parterne vil aftage de første produktioner.

“Når man udvikler, er det en risiko, at man bliver forelsket i sit eget projekt og ser alle muligheder, men ikke faldgruberne. Jeg håber, at jeg har været med så længe, at jeg har lært lektien, for der kommer tilbageslag på et tidspunkt. Men indtil nu er der ikke noget.”