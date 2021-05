Der er ikke tilstrækkelig velvilje blandt kunderne til at omstille sig 100 pct. til bæredygtig emballage, mener adm. direktør Michael Sjolte. Derfor går grossistvirksomheden Grathwol ikke hele vejen

“Jeg forstår godt kundernes dilemma,” siger Michael Sjolte.

Den adm. direktør og medejer i emballagevirksomheden Grathwol står i et klassisk dilemma. På den ene side vil han gerne være mere grøn og gå over til udelukkende at sælge bæredygtig emballage og tilbehør som f.eks. sæbedispensere. På den anden side er det svært, fordi kunderne ikke er klar til at betale.

“Vi sidder hele tiden med en fod på speederen og en fod på bremsen,” lyder det fra Michael Sjolte.

Derfor er Grathwol, beliggende i Karlslunde, i gang med en omstilling mod en mere bæredygtig forretning – men omstillingen er ikke gennemgribende.

I stedet har man sat sig et første mål om, at 80 pct. af produkterne af plasttypen pet inden udgangen af 2021 skal være udskiftet med produkter af plasttypen r-pet. Pet-plast er den klare type plast, der f.eks. bruges i sodavandsflasker, men genanvendelsesgraden er meget højere ved brug af r-pet. Pet-salget udgør 30 pct. af Grathwols samlede omsætning. I regnskabet fra Grathwol fra 2019 havde virksomheden en bruttofortjeneste på 9,08 mio. kroner og et resultat på knap 1 mio. kr. Selskabet er vokset i 2020 på grund af corona og øget forbrug af emballage til f.eks. håndsprit.

Hvis du synes, det er det rigtige at tage et bæredygtigt skift, hvorfor slår du så ikke helt ind på den vej?

“Det ligger mig meget på sinde at hjælpe med omstillingen. Men vi har bare måttet indse, at enten kan man revolutionere hele verden, eller også kan man slå op i banen. Vi har taget en beslutning om, at vi vil tage et ansvar, men vi har også taget en beslutning om at gøre det step-by-step.”

Indtil videre er 50 pct. af pet-salget nu blevet til r-pet-salg. Og Grathwol overvejer nu at sætte sig mål for nye produkttyper som f.eks. malerspande.

“Alle taler om at være bæredygtige, men vi oplever stadig træghed blandt kunderne,” siger Michael Sjolte, hvis sælgere som standard f.eks. tilbyder et nemmere genanvendeligt produkt end standardproduktet, hvis Grathwol har det på lager.

“Vi bliver nødt til at holde speederen i bund, men hvis vi fjernede foden fra bremsen, så ville vi udkonkurrere os selv. Vi har derfor dobbeltlager af mange produkter,” siger direktøren.

Begrænset af mængder

En af de kunder, der faktisk er klar til at betale mere for den genanvendelige plastemballage, er House of Cosmetics, hvor Henrik Egebæk er adm. direktør.

House of Cosmetics er søstervirksomhed til Ecooking, hvor Henrik Egebæk også er adm. direktør. Ecooking sælger, hvad de selv kalder “naturlig og økologisk hudpleje”. House of Cosmetics er derimod en udviklingsvirksomhed, hvor koncepter og produkterne til Ecooking og andre private label-firmaer skabes.

“Vi samarbejder med Grathwol, fordi de er meget lydhøre over for at følge markedet og “source” nogle alternative løsninger, der er stor efterspørgsel på, som f.eks. emballage lavet af genanvendt plast,” siger han.

Selvom nogle mere bæredygtige produkter er tilgængelige, løser det ikke hele opgaven for House of Cosmetics.

“Vi står ofte og bliver begrænsede af, at man skal købe meget store mængder. Selvom vi har et brand og sælger meget, så risikerer vi at blive begrænset af at have for store lagre af tom emballage,” siger Henrik Egebæk og peger på, at det dog i coronatiden slet ikke har været muligt at få tilstrækkeligt store mængder af emballage.

Han efterspørger også endnu flere typer af emballageprodukter af genanvendt plast, der igen kan genanvendes.

“Man er kommet meget langt på noget, men f.eks. har man ikke endnu løst det med en pumpe i en håndsæbe. Hvordan man genanvender den lille spiral eller fjeder, mangler vi stadig svar på.”