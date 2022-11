For 30 år siden blev Lars elektrikerlærling i Søborg. Nu omsætter han for 380 mio. kr. i samme virksomhed

Den mere end 100 år gamle virksomhed Sif Gruppen har satset hårdt på ladestandere, solceller og de rådgivningsopgaver, den grønne omstilling har åbnet for

Dengang handlede det om “lamper og stikkontakter, og det var sådan set det”, husker Lars Mejlby tilbage. For 30 år siden fik han som færdiguddannet elektriker fra Frederiksberg Tekniske Skole, der i dag er nedlagt, job i elektrikervirksomheden Sif Gruppen. Det eneste sted, han har arbejdet – udover avisruten han kørte i folkeskolen.

Siden er elektrikerfagets omfang vokset, i takt med at Lars Mejlby gik fra lærling til elektriker og derfra til afdelingsleder, servicechef, og til han i 2017 blev adm. direktør i Sif Gruppen, som han nu ejer 25 pct. af.

De, der har de største muligheder for at gribe den grønne omstilling, det er os Lars Mejlby, adm. direktør og medejer, Sif Gruppen

Huset er gået fra 25 til 432 ansatte og en omsætning på 384,6 mio. kr., i årene hvor Lars Mejlby har arbejdet i de hvidgrå bygninger, der ligger gemt væk i hjørnet af Søborgs betondominerede industriområde nord for København.

Fra positionen, hvor hundredvis af elektrikere kører ud hver dag, har man holdt nøje øje med forandringerne uden for murene. På den måde har man kunnet “slå til”, når nye forretningsområder som sikringer, tyveri- og brandalarmer og hele bygningsrenoveringer vandt frem.

Lars Mejlby har i dag det samme udadvendte blik, og de seneste to år har tydeliggjort, hvor Sif Gruppens fremtid ligger, forstår man på ham.

“Den grønne omstilling er vores største udviklingsmulighed, og de, der har de største muligheder for at gribe den grønne omstilling, det er os,” siger han med reference til hele landskabet af faglærte.

Tankegangen er ikke kun opportunistisk. Den er også nødvendig, i en tid hvor økonomien ramler, og usikkerheden vokser, lyder det. Med andre ord forventer han en række år med langt færre af de elektrikeropgaver til nye bygninger, fabrikker og kontorer, som Sif Gruppen ellers har specialiseret sig i:

“Vi får en lavere indtjening fra vores etablerede områder. De penge kan efter mit bedste bud hentes ved, at vi fokuserer endnu hårdere på de tendenser, vi kan se i den grønne omstilling.”

Ladere i massevis

Elektriske køretøjer er indtil videre det klart mest indbringende nybrud.

50 mio. kr. regner Sif Gruppen med at omsætte på ladestandere i år

For to år siden havde selskabet ifølge direktøren ikke en eneste bestilling på installation af ladestandere, men det skulle ændre sig med etableringen af en selvstændig afdeling til såkaldt e-mobilitet. Visionerne var ambitiøse sammenlignet med andre forretningsben i selskabet, og Lars Mejlby regnede med, at det kunne indbringe 3-4 mio. kr. i det første år.

Afdelingens omsætning ramte lige under 14 mio. kr. samme år, og i 2022 forventer Sif Gruppen en indtægt på 50 mio. kr. – kun på opsætningen af ladestandere.

“Det er virkelig stukket af,” siger Mejlby, og det lyder nærmest let som en leg at have gjort forretning ud af elbilbranchen; en sektor, hvor konsulentkæmper som McKinsey spår, at der inden 2030 vil blive investeret yderligere 35 mia. dollar, eller ca. 256 mia. kr., globalt på at udbrede ladeinfrastruktur.

Det er også et område, Sif Gruppens konkurrenter har haft succes med.

Hos Elcon, der omsatte for over 1,05 mia. kr. i 2021, er omsætningen fra ladestandere tidoblet på tre år, fortæller adm. direktør Jesper Knudsen. Han vil dog ikke sætte kroner og øre på indtægten.

De seneste seks-ni måneder har efterspørgslen desuden været negativt påvirket af uforudsigelige leveringstider på elbiler samt de stærkt stigende elpriser. Aktivitetsniveauet for oktober i år er “markant lavere” end samme tid sidste år, oplever Elcon.

Hos elektriker- og teknikerklenodiet Kemp & Lauritzen, der solgte for 3,15 mia. kr. sidste år, vil man modsat slet ikke ud med oplysninger eller omsætningstal for e-mobilitetsbenet, oplyser virksomheden.

Millionær i kabler

Tilbage hos Sif Gruppen i Søborg fortæller Lars Mejlby, at satset på e-mobilitet har krævet markante omstruktureringer af den årtier gamle elektrikervirksomhed, og justeringerne er stadig i gang. F.eks. har han nu flere millioner kroner bundet i sit lager alene på kabler, der bliver købt hjem til måneder ad gangen.

“Det ville aldrig være sket før. Men der er så store forsyningsproblemer, at vi ikke kan løbe den risiko at købe til enkelte opgaver. Det er heldigt, at vi har størrelsen til rent faktisk at kunne gøre det,” siger han og tilføjer, at det ligeledes er Sif Gruppen, der må påtage sig ansvaret for at have selve ladestandere og alt andet materiel stående, så der løbende kan leveres til kommuner og virksomheder – igen fuldstændig uvant for elektrikerhuset, lyder det.

Han svinger armen mod højre, mod en døråbning, hvor Christian Eriksen står foran sin computer.

Som chef for e-mobilitet og entrepriser har han ansvaret for de nye ansvarsområder i virksomheden. Han kalder det både luksuriøst og frustrerende, at opgaverne kan plukkes fra eksisterende puljer, hvor der normalt skal laves opsøgende salg. Frustrationen ligger i, at elektrikerne ikke kan nå alle opgaverne.

Den hastige vækst stiller til gengæld krav til præcision og automatisering. Derfor udvikler han i øjeblikket et system, der skal digitalisere ordrebehandlingen og arbejdsgangene på ladestanderopgaverne. Hvis ikke det lykkes, skal der ansættes to ekstra funktionærer kun til at stå for det administrative til næste år, vurderer Lars Mejlby.

Ryk af kompetencer

Jo mere der kan gøres hurtigt og digitalt, des flere opgaver kan elektrikerne komme ud til. Her er det vigtigt at strække arbejdskraften så langt som muligt, for det er ingen hemmelighed, at der har manglet elektrikere de seneste år.

“Men det har været lettere at skaffe gravefolk og kabellæggere,” siger Mejlby, der i samarbejde med entreprisevirksomheden KC Inwest, der bl.a. skaffer gravearbejdere, er begyndt at lade entreprisearbejderne varetage flere opgaver.

Faktaboks Det har Sif Gruppen gjort Skiftet 23 af sine 300 servicevogne til elbiler. Målet er, at alle 300 kører på el i 2030. Skabt “den grønne servicevogn”, der kører på strøm og oplader elektrikernes værktøj med solceller på taget. Alle materialer og inventar i bilen er certificeret efter miljøstandarder og fremstillet af genanvendte materialer, hvor det er muligt. Oprettet sit eget akademi ved hovedkontoret i Søborg, hvor alle ansatte kan få kurser i bl.a. kunderelationer og bæredygtighed. Er i gang med at skifte al belysning i bygninger til LED. Den beslutning er først blevet træffet nu, da CO2-beregninger har vist, at klimabelastningen ved udskiftning af lampernes armaturer ville være langt større end strømbesparelsen de første år.

“Nu laver elektrikerne kun det specialiserede teknikerarbejde. De trækker ikke kabler eller sætter udstyret op, de kommer bare og tilslutter,” fortæller han og tilføjer:

“Vi ændrer sådan set fødekæden opad, hvor de, der bare gravede huller før, nu også har hænderne på selve udstyret. De synes, det er spændende, og vi får lavet nogle kompetenceudviklinger, der bare fungerer virkelig godt.”

Mennesker og elektrikere

Netop udvikling af kompetencer, særligt de menneskelige, har Lars Mejlby ifølge ham selv særligt skarpt fokus på. Et fokus, der virker systematiseret.

I løbet af Børsens besøg når han at gentage ordene “tankegangen er mennesker og relationer” mindst fem gange, og han er øjensynligt typen, der fysisk når at klappe alle, han taler med, på skulderen på sin vej gennem kontorerne. Han afslutter også flere af sine hilsner med ordene “min ven”. Ud fra medarbejdernes reaktion, virker den væremåde til at være helt sædvanlig.

Han arbejder for en lignende omgangstone mellem selskabets medarbejdere og kunderne.

Kunderne bliver drevet af, at strømmen og gassen er for dyr. Det er åbenbart det, der har været brug for Lars Mejlby, adm. direktør og medejer, Sif Gruppen

Elektrikerfaget har ellers været præget af en tilgang, der lød: Vi kommer og gør vores arbejde, og så går vi igen, mener Lars Mejlby. Men hos Sif Gruppen er vedholdende kundekontakt vokset til et strategisk fokusområde.

“Vi har mange forskellige kunder, mange store kunder og mange mindre. Det er langtfra alle typer personligheder, der går lige godt i spænd, så det forsøger vi hele tiden at optimere,” fortæller han.

Fra håndværker til rådgiver

At udvikle den type værdier og færdigheder bliver særligt vigtig, vurderer Lars Mejlby. Mens byggeriet forventeligt er bremset op, har krigen i Ukraine og den følgende energikrise gjort ham klar over mulighederne i de opgaver, der kan hjælpe kunder til at bruge mindre strøm.

Alt fra udskiftning til LED-belysning til solceller til totale energirenoveringer af bygninger bliver ifølge ham en stærkt stigende del af selskabets omsætning de kommende år. Her er det i princippet en rådgivningsopgave, Sif Gruppen yder, selvom der også sælges måleudstyr og intelligente styringssystemer til strømforbruget.

Selskabet begyndte ellers at lave energirådgivning for tre år siden, men dengang var kunderne ikke lydhøre, fortæller Lars Mejlby. Nu regner han med, at det bliver et helt essentielt forretningsben de kommende år.

“Kunderne bliver drevet af, at strømmen og gassen er for dyr. Det er åbenbart det, der har været brug for for at få luft under rådgivningsbenet,” siger Lars Mejlby. Spørger man eksperter som det Internationale Energi Agentur, Concito, Klimarådet og Rådet for Grøn Omstilling, har energieffektiviseringer et betydeligt klimapotentiale, mens samme aktører fortæller, at indsatsen på området er blevet underprioriteret længe.

Hvis det skal lykkes at skabe en stor forretning på energirådgivningen, sætter det ekstra store krav til kompetencerne inden for kundekontakt. Med andre ord skal den gamle elektrikerlærling lære håndværkere at være rådgivere.

