Den finske virksomhed Swappie nærmer sig milliardomsætning ved at istandsætte og sælge brugte iphones i 11 lande. Det sparer 25-80 pct. CO2 pr. mobil

Der kan hentes mange millioner ved at istandsætte og videresælge smartphones. Både når det gælder omsætning og sparede kilo CO2. Det er i hvert fald tilfældet hos den finske virksomhed Swappie.

Her er toplinjen mere end tredoblet det seneste år, så den i 2020 landede på 727,7 mio. kr. mod 231,9 mio. kr. året før. Virksomheden er på få år vokset til at operere i 11 lande og have 400 ansatte – midlet er at indkøbe, reparere og videresælge brugte iphones.

Besparelsen på CO2-kontoen er markant, når forbrugere vælger at købe brugt. I løbet af en telefons levetid kan miljøbelastningen reduceres med mellem 25-80 pct. ifølge Swappies danske landechef Casper Andersen. En stor del af vores strategi ligger i at uddanne markedet og forbrugere Casper Andersen, dansk landechef, Swappie

Tallene er baseret på CO2-rapporter fra Apple, der bl.a. viser, at 86 pct. af den samlede udledning fra en telefon kommer fra produktionen.

“Det sammenligner vi med, hvad vi selv udleder, når vi istandsætter telefonerne. Her tager vi også højde for flere faktorer som transport fra vores hovedfabrik i Finland og indpakning.”

Når spændet for CO2 er så stort, skyldes det forskellen på standen af de telefoner, Swappie køber. De fleste kræver blot små justeringer som en ny skærm eller et nyt batteri.

“Andre kræver en mere grundig gennemgang og rengøring eller udskift af dele. Så der kan en del af besparelsen blive barberet af,” fortæller den 28-årige landechef, der i januar blev hentet ind i selskabet fra en stilling som chefstrateg i Google.

Sparer minedrift

Globalt taler Swappies forretningsmodel ind i et udtalt problem.

Mængden af elektronikaffald er ifølge EU fordoblet siden 2014 og forventes at ramme 74 mio. ton inden udgangen af 2030.

Og samlet set er det kun omkring 18 pct. af affaldet, der bliver indsamlet korrekt og genanvendt.

Mens Swappies forretningsmodel er med til at holde elektronik ude af affaldsligningen, har den finske virksomhed dog ikke indflydelse på, hvordan elektronikaffald bliver behandlet. Vi kunne godt se fornuften i at understøtte området økonomisk med f.eks. et håndværkerfradrag Lisbet Hagelund, sekretariatschef, Genindvindingsindustrien

Det fortæller sekretariatschef i brancheforeningen Genvindingsindustrien, Lisbet Hagelund.

“Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er affald, og hvad der er et produkt. Når Swappie levetidsforlænger iphones, er det et produkt. Derfor er det enormt positivt, at virksomheder fokuserer på at maksimere udnyttelsen af elektronik, der er produceret, så systemet, der håndterer affaldet, bliver mindre belastet.”

Hun nævner, at det både fra dansk side og EU er et stort fokusområde at skabe vækst på markedet for at forlænge elektronikprodukters levetid. Hun fortæller, at flere virksomheder herhjemme som Elgiganten, Blue City og Datamarked er begyndt at udnytte potentialet i brugt elektronik, der, også når det bliver til affald, har en høj materialeværdi.

“Men det er relativt dyrt at reparere og genanvende elektronik, så vi kunne godt se fornuften i at understøtte området økonomisk med f.eks. et håndværkerfradrag.”

Markedsfører bæredygtighed

Swappie, der efter eget udsagn gennemsnitligt fordobler en telefons levetid ved en istandsættelse, har ikke udarbejdet en model for at tage sine solgte telefoner tilbage, men det kigger virksomheden på at udvikle. 74 ton elektronikaffald forventes der at være i EU i 2030

Indtil da ligger selskabets hovedopgave i at få flere til at få øjnene op for fordelene ved at prioritere istandsat elektronik.

“En stor del af vores strategi ligger i at uddanne markedet og forbrugere i at træffe et valg om at købe brugt og dermed bæredygtigt,” siger Casper Andersen og tilføjer.

“Især på det danske marked er det allerede et vigtigt parameter for kunderne, og derfor vil vi også fokusere vores markedsføring endnu mere på de bæredygtige elementer.”