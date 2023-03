Klaus Bondam skal forene krydstogter og grøn omstilling

Tidligere cyklistdirektør, borgmester og skuespiller Klaus Bondam har fået den bundne opgave at gøre krydstogter grønnere, blandt andet til inspiration for andre lande. En stor opgave, medgiver han

Turismeorganisationen Wonderful Copenhagen har udnævnt Klaus Bondam til direktør for krydstogtnetværket Cruise Copenhagen. Organisationen fremhæver, at den nye direktør skal “stå i spidsen for en vigtig, men også kompleks opgave med at sikre en bæredygtig omstilling af krydstogterhvervet”.

Branchen er udskældt for bl.a. CO2-udledning på verdenshavene og partikelforurening i værtsbyerne, og den nyslåede direktør medgiver, at opgaven er betydelig.

Overblik Krydstogter i Danmark 565.000 gæster ventes at besøge København med krydstogtskib i 2023. For otte af landets andre havne lyder det samlede tal på 431.000 gæster i år. Krigen I Ukraine har særligt ramt trafikken til København, der i 2019 havde tæt på 1 mio. besøgende fra krydstogtskibe. Klaus Bondam er nyslået direktør for Cruise Copenhagen, der repræsenterer 11 krydstogtdestinationer landet over og over 50 virksomheder, der har berøring med branchen.

“Det er en stor opgave, en udfordrende opgave og en opgave, i en branche som i dén grad er under forandring. Det tiltaler mig ekstremt meget. Der skal ske noget nyt, findes på nogle nye tilgange, og det er en hel branche, der skal til at gøre tingene på nye måder,” siger Klaus Bonddam og fortsætter:

“Omstillingen skal ske. Punktum. Det handler om transport i havne og landstrøm og transport i havnene og sammenhæng med lokalmiljøer, men også om at vi får afmystificeret og fjernet myter om krydstogter.”

Klaus Bondam fremhæver blandt andet bæredygtighedsstrategien i branchen og regeringens turismestrategi, som begge stiller krav til omstillingen.

Er det foreneligt med mål om bæredygtighed at have som mål at øge antallet af krydstogtsgæster?

“For mig er krydstogter absolut forenelige med bæredygtighed. Ellers ville jeg aldrig have sagt ja til jobbet. Jeg har også selv været på krydstogt to gange og synes, at det er en enormt dejlig måde at rejse på. En af grundene, til at jeg sagde ja, er også, at bæredygtigheden specifikt er nævnt i den nationale turismestrategi, og at EU har lavet et ret grundigt forarbejde på området. Alt det politiske fokus giver mulighed for forandring.”

Hvad er de væsentligste opgaver, hvis du skal fremme bæredygtighed?

“Det allervigtigste at tage fat i er landstrøm. Det er både det vigtigste og det tungeste. Det skulle efter sigende være på vej, men det er endnu ikke opført. Finansieringen skal ofte være kommunal, og landstrøm er ikke billigt. Der ligger en opgave i, at vi skal etablere en ordning, hvor staten kan holde kommunerne i hånden.”

1,25 mia. kr. i omsætning bidrog krydstogtturismen ifølge Wonderful Copenhagen med i Danmark i 2019. Krigen i Ukraine ventes at medføre et betydeligt fald

“De største udfordringer er stadig partikeludledning og støj i havnene og transport til lands. Den nye terminal i København bidrager godt til den løsning,” siger han og peger på, at landstrøm vil være med til at løse problemer med-partikelforurening og støj i værtsbyerne.

Hvilken forskel kan en mere bæredygtig tilgang i Danmark gøre i branchen?

“Jeg tror aldrig, at vi som danskere bør undervurdere den rolle, vi kan spille i international udvikling. Det kan virke selvretfærdigt, når danskere siger det, men jeg har set det før med cykler, i dogmefilm, menneskerettigheder og med lgbt-rettigheder. Vi må ikke underkende den stemme, vi har, men vi skal lære at være mere tålmodige. Der er en holdning om, at det skal være i orden i morgen, fordi det er dårligt nu,” siger han og peger på, at branchen snarere ser på 2030- og 2050-planer eller endnu længere frem.

Gør du størst forskel for den grønne omstilling som teknik- og miljøborgmester, som cyklistdirektør eller som krydstogtdirektør?

“Det ved jeg ikke. Jeg håber altid, at jeg kan gøre størst forskel der, hvor jeg er lige nu. Som menneske har man en forpligtelse til at forsøge alt, hvad man kan, for at gøre i morgen bedre end dagen i går. Hvis du havde spurgt mig for to år siden, havde jeg ikke vidst, at det skulle være gennem krydstogter, men jeg glæder mig,” siger Klaus Bondam.