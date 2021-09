En række investorer overtager nu producenten af genanvendte byggematerialer Lendager Up. Målet er at skabe en trecifret millionforretning på fem år

Arkitektkoncernen Lendager Group har rejst et anseligt millionbeløb til virksomheden Lendager Up, der siden 2015 har produceret og solgt genanvendte byggematerialer.

Pengene er rejst gennem eksterne investorer, som derved udvander Anders Lendagers ejerandel i selskabet til 6 pct. Der er de facto tale om et frasalg, hvilket Anders Lendager længe har haft som ambition for selskabet, der under den nye ejerkreds ændrer navn til A:gain.



“Jeg har haft for øje at vise, at det kan lade sig gøre at bruge genanvendte byggematerialer ud fra et finansielt synspunkt, men jeg ser ikke mig selv som en produktionsmand. Slet ikke med det fokus at skulle skalere en virksomhed for at sælge produkter,” lyder det fra arkitekten.

Arbejdsprocessen i Lendager Up har hidtil været at skaffe affald og restmaterialer fra bl.a. byggebranchen og tekstilindustrien for at genanvende dem. Herefter er materialerne blevet brugt i arkitektvirksomheden Lendagers byggerier med henblik på at sænke den samlede CO2-udledning i opførelsen.

Arkitektvirksomheden har udført arbejde i Skandinavien, Europa og Nordamerika – alle med fokus på at sikre minimal klimabelastning.

Lager skal udvides

Men de finansielle muskler til at gøre genanvendelsesbenet til et storforetagende har manglet.

“Vi har ikke haft kapital til at få opbygget et lager i en skala, der gør, at entreprenører og bygherrer kan være trygge ved, at vi kan levere de mængder varer, der skal til i store byggerier. Så nu er planen, at vi snævrer feltet af produkter ind og satser på at producere store, ensartede mængder af dem,” forklarer Anders Lendager.

Til det formål er der nu hentet en ny adm. direktør for A:gain ind. Thomas Nygaard Hamann kommer fra en stilling i Ørsted, hvor han havde ansvaret for at udvikle selskabets strategi for digitalt arbejde og innovation.

“Nu skal vi have volumen på bæredygtige byggematerialer, så de ikke bare bliver udviklet fra projekt til projekt. Vi skal have opbygget et varekatalog med standardiserede produkter, så vi kan levere på efterspørgslen,” fortæller den nye direktør i A:gain.

Vækstbaseret ledelse

Han vil ikke sætte en specifik dato på, hvornår selskabet skal være profitabelt, men både han og Anders Lendager fortæller, at A:gain skal have en trecifret toplinje i løbet af fem år. Indtil videre har den årlige omsætning i høj grad været bundet op på opgaver til Lendagers egne byggerier .

Anders Lendagers egen vision er, at genanvendelsesvirksomheden i sidste ende skal børsnoteres, men det ligger der ikke nogen klar plan eller vision for, fortæller Emil Skals.

Han er partner i The Footprint Firm, som er det konsulent- og investeringsselskab, der har stået for at finde investorer til at overtage finansieringen og driften af selskabet. Her er investeringsselskabet North East Family Office, der er stiftet af Pandora-grundlæggerne Winnie Liljeborg og Per Algot Enevoldsen, den største investor.





Faktaboks A:gain Ejerkredsen i det nye selskab bliver: North East Family Office, NREP-stifterne Mikkel Bülow og Rasmus Nørgaard, Søren Jensen Racetozero Invest med folkene bag Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Exornator med Rasmus Juul-Nyholm fra Cobblestone A/S, The Circular Way Invest, det bæredygtige konsulent- og investeringshus, The Footprint Firm samt en række mindre investorer

Emil Skals fortæller, at Lendager Up har bevist sig som en attraktiv investering, der ifølge ham kan få markant indflydelse på byggesektorens CO2-udledning, der står for op mod 40 pct. af den samlede danske klimabelastning.

“Byggematerialer og hele den indlejrede CO2 i det felt giver potentialet til, at vi kan få stor indflydelse ved at gå ind i Lendager Up. Det her er et rigtig godt eksempel på en virksomhed, der har taget fundamentale greb for at tænke affald og cirkularitet ind. Jeg tror på, at det her kan gå ind og blive en stor aktør i den grønne omstilling af byggebranchen,” siger han.

