Google jagter grøn strøm til storforbrugende AI

Googles forventninger til kunstig intelligens betyder, at tech-giganten er på jagt efter vedvarende energi i hele verden, for det skal være CO2-frit at google, sende mails og bruge chatbotten Bard

Hver dansker googler i gennemsnit otte gange om dagen. 1,8 mia. mennesker bruger Gmail, og Youtube har 2,1 mia. brugere.

Alle de data, der genereres fra Googles ni forretningsområder, samles i 33 datacentre i hele verden. Det løb i 2022 op i et svimlende 21,8 terawatt-timer-stort elforbrug, hvilket svarer til over 13 mio. danskeres årlige energiforbrug. Og med en voksende befolkning på kloden og et stigende behov for intelligente løsninger, bliver Googles energibehov kun større, siger Jens Peter Clausen, der er direktør for datacenterinnovation i Google.

“Vi skal bygge rigtig mange nye datacentre. I USA kører det helt vildt hurtigt pga. vores træningsmodeller til kunstig intelligens, hvor millioner af parametre skal køres sammen i supercomputere,” siger han, da Børsen møder ham på kontoret i København på virksomhedens 25 års jubilæumsdag.

Faktaboks Google Alphabet, der er selskabet bag Google, omsatte for 1929 mia. kr. i 2022 og havde et overskud på 409 mia. kr. Googles ni forretningsområder: Google Search, Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Play Store, Youtube, Google Photos, hvoraf søgemaskinen står for mere end 58 pct. af omsætningen. I 2022 udledte Google i alt 10,2 mio. ton CO2, hvoraf knap en fjerdedel stammer fra elforbruget. I 2017 matchede Google 100 pct. af sit årlige globale elforbrug med vedvarende energi – og har gjort det hvert år siden da.

Streaming er bredt udskældt pga. energiforbruget, der er forbundet med det. Mensiden 2021 har det været Googles erklærede mål, at elektriciteten, der driver Googles datacentre, være 100 pct. fossilfrit time for time i 2030, så vi kan søge på vores eget navn eller se åndssvage kattevideoer med god samvittighed.

Flytter behovet

På verdensplan kommer 64 pct. af energien i dag fra fossilfri kilder på timebasis, mens tallet i Danmark er helt oppe på 90 pct. pga. leverancer fra fem danske solcelleparker.

Tilsammen har de fem solcelleanlæg en kapacitet på 167 MW, mens Googles datacenter i Fredericia kun bruger ca. 10 MW om året. En del af den producerede solenergi bliver derfor sendt ud i det danske elnet og er med til at matche Googles samlede elforbrug i resten af verden, så virksomheden opererer CO2-neutralt.

Målet om at blive CO2-fri i 2030 betyder, at Google ikke må matche med køb af grøn strøm andre steder end der, hvor datacentret trækker det ud af stikkontakten. Det skal derimod være grøn strøm, man bruger direkte i datacentrene, time for time.

Vi har et af de kraftigste netværk i verden, så vi kan flytte arbejdsbyrden hen, hvor solen skinner, eller vinden blæser Jens Peter Clausen, direktør for datacenterinnovation, Google

Så et af de ’trick’ Jens Peter Clausen og Google arbejder på, er at flytte hele it-arbejdsbyrden hen, hvor den grønne strøm er.

“Vi har et af de kraftigste netværk i verden, så vi kan flytte arbejdsbyrden hen, hvor solen skinner, eller vinden blæser – både så vi flytter til tidspunkter, hvor der er en overproduktion af grøn strøm, men også flytter data derhen, hvor vi ved, at vinden vil blæse ekstra meget om 72 timer,” siger han.

Googler sig til varme

Når det danske datacenter ikke når op på 100 pct. vedvarende energi, er det fordi, der mangler en form for lagring af energien.

“Selvom man kalder det vedvarende energi, så er det der jo kun, når vinden blæser eller solen skinner. Så vi har brug for teknologier som batterier eller power-to-x, eller for andre energikilder som vand- eller atomkraft,” siger Jens Peter Clausen, der derfor ville sætte pris på en eventuelt kommende brintinfrastruktur i Danmark.

For at omstille de sidste 10 pct. i Danmark nu og her, har Google netop lanceret et samarbejde med Danfoss, Microsoft og Schneider Electric, hvor man håber på at kunne mødes med datacenteroperatører, forskere, energiudbydere, ngo’er og netværksudbydere om at reducere datacentres klimaaftryk.

“F.eks. vil vi gerne sikre os, at hr. og fru Danmark rent faktisk får den varme, de genererer, når de søger i vores søgemaskine,” siger han om brug af overskudsvarme fra datacenteret som en af de ting, der kan komme ud af samarbejdet.

Helt overordnet er Googles budskab, at den grønne omstilling i høj grad afhænger af digitalisering.

“Vores rolle er helt klart at hjælpe den grønne omstilling, når vi arbejder på at organisere al information i verden og gøre det tilgængeligt og brugbart,” siger Jens Peter Clausen.

Ifølge en ny rapport, Implement Consulting Group har lavet for Google, kan intelligent brug af data skære 20-25 pct. af CO2-udledningen i Danmark inden for byggeri, landbrug, produktion og transport.

Digitaliseringen er bl.a. en del af omstillingen, når droner, satellitter og analyseværktøjer kan give landmanden det bedste udbytte. Eller apps kan hjælpe os med at bruge strømmen, når den er grønnest, og kunstig intelligens (AI) kan skære energiforbruget ned i bygninger og produktioner.

“Vores vækstforventninger er lige nu meget præget af udviklingen af AI, som kommer til at betyde meget for energiforbruget. Så lige nu er vi i gang med at indgå mange flere kontrakter om vedvarende energi – måske også i Danmark,” siger Jens Peter Clausen.

Elon eller familie

Et andet eksempel på brug af AI kunne være, at man som elbilejer giver Google adgang til bilens data og får en rabat på 20 pct., hvis man lader, når der er adgang til grøn energi. Og hvis Google så desuden kunne sætte et par batterier op i elbilejerens hjem, ville Googles analyseværktøjer bruge kunstig intelligens til at optimere hele systemet, så man lagrer noget af den grønne strøm, der så kan trække ens køleskab m.v.

“Jeg har selv sådan et system derhjemme, hvor jeg har solceller, batterier og elbil, og så styrer jeg det hele selv, så jeg ved, jeg altid bruger mest grøn energi. Det får jeg en stor tilfredsstillelse ved,” siger Jens Peter Clausen – eller JP, som han kaldes internt efter ti år over there. Oprindeligt er han uddannet produktionsingeniør fra Aarhus Universitet.

Hans egen drivkraft ligger i den grønne omstilling og blev vækket, da hen efter 13 år i Lego blev ansat i Tesla og i fire år arbejdede direkte sammen med Elon Musk som ansvarlig for Teslas Gigafactory i Nevada.

Det varede, lige indtil han måtte vælge mellem at være familiefar eller arbejde hele tiden.

“Jeg besluttede at gå med familien og gik i stedet ind i biotek,” siger innovationsdirektøren.

“Det gjorde jeg for at arbejde med fermentering, fordi man kan bruge det til at lave nye materialer. Men jeg er produktionsmand, og de der små petriskåle … det gik ikke,” smiler han.

I 2019 ringede Google, og siden har han haft sin gang i Sunnyvale i Californien, hvor han som ansvarlig for al udvikling af datacenterdesign lige nu arbejder på, hvordan man kan få mere data ind i den samme mængde bygninger, “for de bedste bygninger er dem, du ikke bygger”.

“Hvis vi kan bygge mere kompakt, skal vi bruge mindre stål, beton osv., og samtidigt arbejder vi på at erstatte stål med svensk CO2-fri stål og beton med træ f.eks.,” siger Jens Peter Clausen, hvis fokus i høj grad er på AI, der sammen med cloud-services som forretningsområde stiger allermest i virksomheden lige nu.

“Kunstig intelligens kommer til at hjælpe os med nogle problemer, vi har i hele verden, og som vi ikke selv kan løse. Men det er vigtigt, vi gør det respektfuldt, så det ikke kommer ud af kontrol,” siger han.