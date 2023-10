Ålegræs og papiruld skal sikre fremtidigt træbyggeri i højden

I dag må man kun bygge i 5,1 meters højde, hvis den bærende konstruktion er af træ, og isoleringen er biobaseret. Projektet Wood Up High skal bane vejen for højere byggeri i de mere klimavenlige materialer

Biobaserede materialer skal indgå i byggeriet, hvis der for alvor skal skæres i den industri, der står for 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Men brandkrav forhindrer bred udbredelse af biobaseret isolering – især i kombination med trækonstruktion, hvor højdegrænsen på 5,1 meter udgør en barriere for grøn omstilling af byggeriet.

Faktaboks Wood Up High Projektet vil udforske, analysere og dokumentere brandmodstandsevne for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering. Resultaterne af ti fuldskalatest af isolering af træfiber, papir, græs, ålegræs og halm bliver et uvildigt eksempelkatalog med dokumenterede løsninger, som er gratis og offentligt tilgængeligt for byggeriets aktører. Resultaterne sigter imod anvendelse i alle brandklasser i fremtiden. Projektets primære målgruppe er bygherrer, arkitekter, ingeniører, materialeproducenter og brandrådgivere. Wood Up High har et budget på 5,3 mio. kr. og er støttet af Realdania, GI og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

I projektet Wood Up High har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og entreprenørvirksomheden Logik & Co. derfor testet, hvordan biobaserede konstruktioner opfører sig i en brandtest for at samle viden og dokumentation, branchen frit kan bruge i deres produktudvikling.

“De biobaserede konstruktioner har klaret sig overraskende godt,” siger Christian Fundby Schou, der er leder af produktudvikling i.

“Vores brandtest viser, at alle de biobaserede konstruktioner lever op til tre ønskede funktionskrav: langsom brandspredning, tid til evakuering og opretholdt bæreevne,” siger han om testen af biobaserede konstruktioner med isoleringsmaterialer af bl.a. ålegræs, hamp og papiruld.

Det åbner for rigtigt mange nye potentielle isoleringsmaterialer Christian Fundby Schou, leder af produktudvikling, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Det vil sige, at de alternative isoleringsmaterialer kan erstatte eksempelvis stenuld, hvis det pakkes ind i f.eks. gips eller lerpuds, så man f.eks. kan vælge at bygge med en trækonstruktion i stedet for en betonkonstruktion og dermed spare en del CO2 på materialerne.

“Det åbner for rigtigt mange nye potentielle isoleringsmaterialer som f.eks. genbrugt tekstil, affald fra landbruget og hamp eller tang,” siger produktudviklingslederen.

Biobaserede materialer har andre brandtekniske egenskaber end de traditionelle byggematerialer, og derfor bliver brandkrav ofte set som en hindring for den grønne omstilling i byggeriet.

Hos DBI er projektet en del af en strategisk indsats for mere biobaseret og cirkulært byggeri, som ledes af Christian Fundby Schou.

“Vi oplever et øget fokus på bæredygtige byggevarer i byggeriet. Det vil vi i DBI gerne understøtte ved at inspirere industrien til at se brand som et designparameter og ikke en showstopper,” siger han.

“Projektets resultater markerer starten på det biobaserede etagebyggeri i stor skala og håber, at vi kan skabe politisk fokus på at ændre højdegrænserne, så man vil se tilbage på træbyggeri før og efter Wood Up High,” siger han.

Børsen var med til den tiende og sidste brandtest, som bestod af fire forskellige monteringer af træfiberisolering.