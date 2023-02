Virksomheder SAS-topchef spiller sig selv på banen i investorjagt

Anko van der Werff, SAS-topchef, siger, at han både selv vil tale med mulige investorer – og også selv investere i aktier, hvis han får mulighed for det. Arkivfoto: Fredrik Persson/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Erik Eisenberg 24. feb. 2023 KL. 12.42

Anko van der Werff siger, at der er appetit fra kapitalinteresser for at høre, hvordan de kan være med til redning