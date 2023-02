Virksomheder Prognose: Mælkepris falder i 2023 – men holder sig på højt niveau

Ny markedsvurdering venter, at landmænd i år vil få mindre for mælk, mere for grise og helt frem til høst 2024 meget for korn

Fra historisk høje niveauer sidste år er afregningen til mælkebønderne faldende - og det fortsætter. Men Prisen vil stadig i ligge betydeligt over niveauet i et normalt år, vurderer eksperterne i Seges. Hvordan det går med priserne i supermarkederne, må tiden vise. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix Denmark