Virksomheder Tidligere ansatte med hård kritik af it-firma på vej på børsen: “Udnytter en sårbar gruppe”

It-supportvirksomheden med Janus Rægaard Nielsen i spidsen kritiseres af tidligere ansatte for at udnytte ældre menneskers frygt til at få kunder til at købe unødvendige ydelser. PR-foto. Illustration Aslak Kelkka

Anytech365, der er løbet ind i problemer med sin milliardstore børsnotering, bliver nu kritiseret af tidligere ansatte for at udnytte ældre menneskers frygt for it til at sælge unødvendig it-support. Stifter vil ikke kommentere kritikken