Samfund Fagboss roser ny lønaftale: Bededag er regeringens ansvar

Regeringen arbejder på at afskaffe store bededag, mens fagbevægelsen forhandler nye overenskomster. Lizette Risgaard nægter, at de to ting skal blandes sammen

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), fastholder, at det ikke er fagbevægelsens opgave at sikre lønmodtagerne kompensation for afskaffelsen af store bededag. Arkivfoto: Nicolai Lorenzen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix