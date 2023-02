Størstedelen af Jeppe Basses medarbejdere er bosat i Ukraine. Direktøren har oplevet ikke at kunne få kontakt til en medarbejder i to måneder, og så har han brugt ekstra penge på markedsføring for at sikre sine medarbejderes job

Jeppe Basse, adm. direktør og medstifter af Compent, har sagt til sine medarbejdere: “Sikkerhed er nummer ét. Der er ikke noget, der kommer før jeres egen personlige sikkerhed.” Arkivfoto: Magnus Møller Foto: Magnus Møller