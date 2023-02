Pleasure Stimevis af lækkerier i Valencias gamle fiskerkvarter

Et farverigt fiskerkvarter med brede sandstrande, fliseklædte huse og et væld af restauranter er med til at forny og forynge Valencias lidt støvede ry. Surfere, foodies og langtidsrejsende flokkes til kvarteret, hvor traditionelle øl- og tapasbarer ligger side om side med mikrobryggerier, spillesteder og skaldyrsrestauranter