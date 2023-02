Pleasure Han tog klubkulturen til Skandinavien i 80'erne. Her går Kenneth Bager ud i dag

Den 60-årige dj og musiker Kenneth Bager tager sin nysgerrighed efter alt det nye med i alle livets forhold. Her deler han, hvad han har lært af at gennemtrawle København for alt fra flæskestegssandwich til byens bedste vinylbar