Kommentar | Palle Sørensen: Plads til et overraskende stort lønhop

Søndag eftermiddag kom det længe ventede gennembrudsforlig i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger. Og forliget overrasker. Ikke fordi det kom eller blev toårigt, det var sådan set ventet, men fordi arbejdsgiverne har hostet op med lønstigninger, der er en del højere end ventet og tilmed en del højere, end hvad vi har set i resten af Europa.

De mindstelønnede kan se frem til en årlig lønstigningstakt på ca. 5,5 pct., hvis de stemmer for overenskomsten. Konkret stiger mindstelønnen med 7 pct. Derudover gives der et større arbejdsgiverbidrag til pensionen samt et større bidrag til den såkaldte fritvalgskonto. Disse to tiltag giver yderligere 4 pct. i de kommende to år.

Det står ikke mejslet i sten, at alle industrimedarbejdere får helt samme høje lønstigningstakt. Det er nemlig de færreste, der er mindstelønnede, og her vil udfaldet af de lokale forhandlinger være afgørende.

“ Selvom flere økonomer – inklusive undertegnede – har erklæret festen på arbejdsmarkedet for ovre, så er beskæftigelsen fortsat med at stige

Historisk har der dog været en relativt stærk sammenhæng mellem udviklingen i mindstelønnen og lønudviklingen generelt. Så mon ikke, at de fleste ender med at putte noget lignende i lommen de kommende par år.

Lønfesten kan tilmed blive endnu større på den korte bane. For ikke nok med, at overenskomsten, hvis den stemmes igennem i forbindelse med urafstemningen, leverer et ret markant lønhop, så er arbejdsmarkedet fortsat meget stramt. Og selvom flere økonomer – inklusive undertegnede – har erklæret festen på arbejdsmarkedet for ovre, så er beskæftigelsen fortsat med at stige.

Det er vigtigt, fordi det giver højere individuelle lønstigninger. P.t. er de reelle lønstigninger ca. 0,7 procentpoint højere end de overenskomstfastsatte. Der er således ikke langt til den bekymrende lønudvikling i USA, hvor inflationen ventes at blive mere vedvarende end i Europa. Det kan nemlig tage lang tid at knække arbejdsmarkedet og dermed få inflationen ned på 2 pct.

Og lad os være ærlige: Lønstigningerne er ikke forenelige med en inflation på 2 pct. på sigt. Tommelfingerreglen er, at en lønstigningstakt på ca. 3 pct. er forenelig med det inflationsmål.

Nogle industrivirksomheder får det unægtelig svært i de kommende år. For selvom lønkvoten – den andel af værdiskabelsen, der går til lønninger – har været faldende siden finanskrisen, så er det en gennemsnitsbetragtning, der særligt er drevet af de største virksomheder, herunder navnlig medicinalindustrien. Så nogle industrivirksomheder må formentlig skulle dreje nøglen om, fordi lønomkostningerne stiger markant, og de ikke kan sende regningen videre til kunderne.

Der er dog god grund til at holde humøret oppe. Dansk konkurrenceevne er helt i top, og den lave lønkvote har skabt plads til at “aflønne” kapitalen, selvom lønomkostningerne stiger. Samtidig vil frigjorte hænder fra lavproduktive virksomheder finde over i mere produktive virksomheder.

Det kan ligefrem bringe dansk økonomi i bedre balance med udlandet. F.eks. kan det fjerne lidt af presset på kronen, så Nationalbanken ikke hele tiden skal ændre renten i forhold til Den Europæiske Centralbank.