Kommentar | Tore Stramer: Nu nu nu nu kommer afmatningen af den danske økonomi

Jeg føler næsten, jeg har indtaget en rolle som Gunnar “Nu” i dækningen af dansk økonomi. Gentagne gange har vi sagt, at nu nu nu kommer den økonomiske afmatning og faldet i beskæftigelsen. Men faktum er foreløbigt, at dansk økonomi har udvist en endog stor modstandsdygtighed over for inflationskrisens rasen. Beskæftigelsen stiger, og den økonomiske aktivitet er høj.

Selv om dansk økonomi fortsat skyder en pæn fart, så er jeg dog endnu ikke rede til at ligge Gunnar “Nu”-rollen fra mig. Vi forventer fortsat, at 2023 vil byde på stilstand, eller måske ligefrem faldende økonomisk aktivitet, og at beskæftigelsen vil falde mærkbart.

Tager vi først et kig på de seneste nøgletal for dansk økonomi, så er sprækkerne allerede synlige. På papiret var der en stærk bnp-vækst på hele 1,1 pct. i fjerde kvartal – det flugter ikke ligefrem med afmatning.

Det er dog i høj grad en ekstraordinær og meget voldsom fremgang i produktionen inden for medicinalindustrien, der bankede bnp-væksten i vejret i slutningen af 2022. Konkret steg produktionen i medicinalindustrien med svimlende 46,2 pct. i december. Ser man omvendt på udviklingen i privatforbruget og den øvrige eksport, så er billedet mindre opløftende.

Privatforbruget er generelt faldet i kølvandet på de meget høje energipriser og den generelt høje inflation. Dertil har vi set en tydelig svækkelse i eksporten, hvor særligt søtransporten er faldet mærkbart. Danmarks Statistik meddeler da også, at der var tilbagegang eller stilstand inden for handel m.v., erhvervsservice samt finansiering og forsikring.

Vender vi blikket mod arbejdsmarkedet, så er sprækkerne også tydelige. Virksomhederne inden for byggeriet, industrien, serviceerhvervene og industrien forventer over en bred kam et fald i beskæftigelsen over de kommende tre måneder. Dertil er manglen på arbejdskraft faldet markant og bredt over de seneste måneder.

Antallet af varslede fyringer er dertil steget betydeligt siden efteråret 2022. Konkret er fyringsvarslingerne steget fra ca. 500 i oktober til nu knap 2400 i januar. Det er en meget kraftig stigning, der normalt kun ses i forbindelse med større kriser, f.eks. finanskrisen.

Den mærkbare stigning i antallet af fyringsvarslinger skal ses i sammenhæng med den kraftige og forsinkede stigning i antallet af konkurser efter coronakrisen. Men man kommer alligevel ikke uden om, at der er tale om et klart svaghedstegn, der normalt varsler en mere tydelig stigning i ledigheden herhjemme.

Ser vi fremad, så er det uændret vores forventning, at afmatningen i dansk økonomi vil blive mere tydelig her i 2023. Privatforbruget er under pres, og eksporten er i øjeblikket hæmmet af den meget lave økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder. Dertil er investeringsaktiviteten bremset op i kølvandet på de højere renter og en generel stigning i den økonomiske usikkerhed.

Som tingene ser ud nu, forventer vi, at den kommende afmatning vil komme til at strække sig et godt stykke ind i 2023. Vi forventer samlet set et fald i bnp på ca. 0,5 pct. i 2023 og en retur til en svagt positiv bnp-vækst på ca. 0,5 pct. i 2024.

Det bør dog pointeres, at vækstudsigterne er enormt usikre i øjeblikket, og de økonomiske prognoser derfor skal tages med store forbehold. Men nu og her holder jeg fast – det er NU, at afmatningen kommer.