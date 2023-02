Bocian: Fortsætter den overraskende aktiefest? Det tvivler jeg på

Jeg følger ikke aktiemarkedet tæt. Jeg investerer stort set kun i indeksbaserede fonde, og da jeg primært investerer med pension for øje, så er der ingen grund til at tjekke kurslisterne hver eller hver anden dag. Jeg tjekker fra tid til anden markedsudviklingen, og måske et par gange om året overvejer jeg, hvorvidt jeg skal skrue op eller ned for det ene eller det andet i min pensionsportefølje.

Jeg skal derfor ærligt indrømme, at jeg fik lidt af et chok, da jeg tjekkede udviklingen på aktiemarkedet mandag eftermiddag. Jeg er sikker på, at du, kære læser, er bedre oplyst end jeg, men jeg må tilstå, at jeg var og er overrasket over, at det danske C25-indeks er steget med 25 pct. siden bunden i september sidste år.

Målt siden aktietoppen inden inflationskrisen satte ind, er de danske aktier alene faldet med 11 pct. Helt lige så vildt er det ikke gået for sig på det brede amerikanske aktiemarked, men det er dog blevet til en stigning i S&P 500 på 14 pct. siden efteråret. Kursfaldet fra toppen i december 2021, inden inflation og rentestigninger blev et tema, er nu kun på knap 15 pct.

Overraskende at aktierne ikke er faldet mere

I mine øjne er det overraskende, at kursfaldene ikke har været større, med tanke på hvor voldsomt det har været nødvendigt at stramme pengepolitikken over det seneste år. I USA har vi set de hurtigste og kraftigste renteforhøjelser i årtier – og selvom tempoet har været lavere i Europa, så var der ingen, der for et år siden forventede så markante renteforhøjelser, som vi har set.

Målet med renteforhøjelserne er at tage trykket af de økonomiske kedler. Det skal blandt andet ske ved at mindske købekraften, men det skal også ske ved at dæmpe festen på aktivmarkederne, herunder aktiemarkedet.

Når effekten på aktiemarkedet udebliver eller i hvert fald bliver mindre, end man kunne have forventet, sætter det centralbankerne under pres. Deres mandat er klart.

Inflationen skal ned, og hvis de hidtidige renteforhøjelser ikke har været nok, så må der skulle mere til.

Renterne skal højere op

Det taler for, at renterne skal længere op – og blive på det højere niveau længere. Markedet har længe haft forventet, at hvis bare renterne kortvarigt kom op, så ville inflationen komme under kontrol, og så ville renterne efterfølgende hurtigt kunne blive sat ned – men det er måske ikke rigtigt.

Måske skal renterne endnu længere op og blive på det højere niveau et godt stykke tid, før realøkonomien når at tilpasse sig, så inflationen kan komme ned på de magiske 2 pct.

Hvis det bliver tilfældet, så er aktiekurserne i mine øjne for høje, og det samme er boligpriserne, selvom de faktisk er faldet. Så selvom det da på mange måder var opløftende at tjekke kurserne mandag eftermiddag, så gav udviklingen på de finansielle markeder mig nok primært grund til privatøkonomiske bekymringer.

Jeg øger ikke min aktieeksponering

Hvad gør jeg så med min pensionsopsparing i det lys?

Tja, jeg glæder mig over, at der trods alt er mange år til, at jeg skal på pension, og jeg holder derfor fast i en pæn aktieandel, men jeg er mig pinligt bevidst om, at tabene sidste år ikke nødvendigvis bliver en enlig svale. Men når det er sagt, så er det ikke lige nu, at jeg øger min aktieeksponering.

Markedet er dyrt – og jeg ser ingen grund til at øge min risikotagning for voldsomt. De højere renter gør trods alt, at der også er alternativer.